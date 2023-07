Transition : Des opérateurs économiques burkinabè de Côte d’Ivoire en visite chez Ibrahim Traoré

Le président de la Transition, Ibrahim Traoré a reçu en audience ce vendredi 7 juillet le conseil des opérateurs économiques burkinabè de Côte d’Ivoire. La délégation a été conduite par le président de la structure, Madi Ouédraogo.

La rencontre a été l’occasion pour les opérateurs économiques d’échanger avec le capitaine Traoré sur le développement de la situation sécuritaire du pays et leur apport en tant qu’opérateurs économiques dans le développement du pays.

«Il nous a prodigué des conseils en tant qu’opérateurs économiques vivant à l’étranger. Il nous a expliqué comment nous devons nous prendre pour apporter notre contribution à la construction de la nation », a indiqué M. Ouedraogo.

Madi Ouédraogo a confié que cette visite a été initiée dans le but de leur permettre, sa délégation et lui, de s’imprégner des réalités du pays, et s’armer pour voir comment apporter leurs contributions de façon concrète.

Sidwaya.info

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso