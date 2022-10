Transition : les trois objectifs du gouvernement Kyélem de Tambèla

A la suite de la nomination des membres du gouvernement, l’Exécutif a tenu son premier conseil des ministres de prise de contact, le mercredi 26 octobre 2022 à la Primature, sous la direction du Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré.

Après la formation du gouvernement la veille, les membres du nouvel exécutif ont tenu une rencontre de prise de contact le mercredi 26 octobre 2022, à Ouagadougou, sous la conduite du Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré. A l’issue du conseil des ministres, le Premier ministre Me Apollinaire Kyelem de Tambèla a décliné les objectifs à atteindre. Le chef de l’exécutif a, de prime abord, relevé qu’il ne s’agit pas « d’un gouvernement de diner de gala. » « C’est un gouvernement de combat qui a été formé. Le chef de l’Etat vient d’insister sur ce point encore ce matin », a-t-il soutenu avant de préciser que le gouvernement aura principalement trois objectifs.

Le premier, a-t-il expliqué, le principal et le prioritaire est la sécurisation du territoire. A ce propos Me Kyelem de Tambèla a confié que tout Burkinabè qui se dit patriote peut y contribuer à sa manière. Le Premier ministre a, par la suite, signifié que le deuxième objectif est de travailler à améliorer la qualité de vie des Burkinabè, notamment le pouvoir d’achat, la salubrité et l’hygiène. A l’écouter, il s’agit de faire en sorte que les Burkinabè puissent vivre de façon agréable dans leur environnement. Concernant le troisième objectif, Me Apollinaire Kyélem de Tambèla a assuré qu’il s’agira pour son équipe d’améliorer le système de gouvernance. « Que pouvons-nous faire pour une meilleure gouvernance pour notre pays ? », s’est-il interrogé. A l’occasion, le chef du gouvernement a invité les Burkinabè animés d’un esprit patriotique à adhérer à ces trois objectifs.

Abdoulaye BALBONE