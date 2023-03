Tunisie : A la suite de ses propos jugés « racistes », le président Kaïs Saïed affirme qu’il est « fier d’être Africain »

Après le tollé général suscité par ses propos contre les Africains subsahariens, le président tunisien Kais Saied a déclaré qu’il n’est pas raciste.

En rappel, il a affirmé, le 21 février 2023, que la présence de « hordes » d’immigrés clandestins provenant d’Afrique subsaharienne était source de « violence et de crimes » et relevait d’une « entreprise criminelle » visant à « changer la composition démographique » du pays.

Ce discours de Kais Saied, condamné et jugé comme « raciste et haineux » par des ONG, a déclenché une vague d’agressions contre les ressortissants d’Afrique subsaharienne. Certains pays, à savoir le Mali, la Guinée et la Côte d’Ivoire, ont même commencé à rapatrier leurs ressortissants.

Face au scandale et à l’isolement de son pays, le président tunisien a déclaré, selon Africanews, que ses propos ont été mal interprétés. « Je suis Africain et je suis fier de l’être », a-t-il martelé.

A.K