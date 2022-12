UEMOA : les pôles régionaux de formation et de recherche lancés

La Commission de l’Union économique et monétaire ouest- africaine (UEMOA) organise, du 13 au 15 décembre 2022, un atelier de lancement du programme « Pôles régionaux de formation et de recherche (PFORE-UEMOA) » de près de cinq milliards FCFA, à Ouagadougou.

La Commission de l’Union économique et monétaire ouest- africaine (UEMOA), en application du Traité modifié de l’Union, s’est dotée d’un Cadre d’actions prioritaires 2021-2025 (CAP 2025). C’est dans cette logique que le programme « Pôles régionaux de formation et de recherche (PFORE-UEMOA)» a été créé dont le lancement est intervenu, lors d’un atelier qui se tient du 13 au 15 décembre 2022, à Ouagadougou. Selon le directeur de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la formation professionnelle de l’UEMOA, Amadou Tchambou, les PFORE sont des institutions d’enseignement ou de formation aussi bien publiques que privées. Ils sont aussi, a-t-il ajouté, des centres ou des laboratoires de recherche ainsi que des acteurs socio-économiques qui sont tournés, dans l’ensemble, vers l’innovation et les progrès technologiques au sein de l’UEMOA. Amadou Tchambou a indiqué que la Commission de l’UEMOA a déjà mobilisé quatre milliards 880 millions FCFA pour la mise en œuvre du programme PFORE-UEMOA.

L’exécution de l’initiative régionale passe, a-t-il expliqué, par l’identification des institutions de formation et de recherche sur l’énergie, l’organisation d’un webinaire et son lancement officiel. « Le programme PFORE-UEMOA, pour 2022, concerne quatre domaines prioritaires ciblés que sont l’énergie, l’agriculture, l’aménagement du territoire et la santé humaine », a précisé M. Tchambou. Le représentant du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Samuel Paré, a rappelé que dès 1998, la Commission de l’UEMOA a mis en place le Projet d’appui à l’enseignement supérieur (PAES) et le Programme d’appui et de développement des centres d’excellence régionaux de l’UEMOA (PACER). « C’est dans cette dynamique, dans cette quête d’excellence que la Commission de l’UEMOA a eu la lumineuse idée de créer des pôles régionaux de formation et de recherche », a-t-il affirmé. Pr Samuel Paré a salué le soutien de la Commission de l’UEMOA aux Etats membres et la présence des experts (professeurs, enseignants-chercheurs, chercheurs) qui prennent part à cette première réunion régionale de lancement des PFORE.

Apporter des réponses adéquates

Pour le commissaire en charge du département du développement humain de l’UEMOA, Mamadu Serif Jaquité, la Commission de l’UEMOA entend, par le développement des PFORE, apporter des réponses adéquates aux besoins d’employabilité et d’insertion professionnelle de plus en plus élevés de la jeunesse. « Les pôles régionaux de formation et de recherche capitalisent les leçons tirées de plus de quinze années d’expérience de la Commission en matière d’appui et de développement de centres d’excellence régionaux », a-t-il soutenu. La Commission de l’UEMOA a dédié le premier pôle de formation et de recherche aux questions d’énergie, a expliqué Mamadu Serif Jaquité. Car, a-t-il justifié, la transformation sur place des matières premières nécessite une industrialisation à grande échelle des Etats et engendre conséquemment un grand besoin d’énergie. « Toutefois, il demeure important de souligner qu’à l’horizon 2025, outre le pôle énergie, trois autres pôles, dans les domaines aussi prioritaires que l’énergie, à savoir l’agriculture et la sécurité alimentaire, l’aménagement du territoire et la santé humaine, seront mis en place pour fédérer ainsi le génie créateur des institutions d’enseignement supérieur et de recherche de l’Union », a laissé entendre M. Jaquité.

Il a été reconnaissant au Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), aux experts nationaux et au secteur privé national pour leurs engagements. Il a traduit l’accompagnement permanent de la Commission de l’UEMOA à l’endroit des Etats membres de l’Union dans la gestion des changements souhaités des systèmes d’enseignement supérieur et de recherche pour plus de qualité et de pertinence. Le représentant du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES), Briand Idossou, a noté que le CAMES et l’UEMOA entretiennent un partenariat stratégique depuis 2013. « Le 14 novembre 2022, mes collaborateurs ont déjà appuyé les services techniques de la Commission de l’UEMOA dans l’organisation d’un webinaire d’information, en vue de la mise en place du premier pôle qui sera dédié aux questions d’énergie au sein de l’UEMOA », s’est-il réjoui. A ses dires, le lancement des PFORE aura un impact positif sur l’ensemble des pays de l’espace UEMOA et au-delà. Quant au directeur de la recherche de l’Institut 2IE, Pr Harouna Karambiri, il a fait savoir que 2IE capitalise plus de 50 ans d’expérience en formation et recherche ainsi qu’en innovation et entreprenariat. Cette performance, à l’entendre, est profitable aux PFORE.

Boukary BONKOUNGOU