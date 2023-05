Une centaine de terroristes neutralisés à Sawenga

Dans la localité de Bittou (Centre-Est), plus précisément dans la forêt de Sawenga, la foudre venue des vecteurs aériens a mis hors d’état de nuire une centaine de terroristes et consumé leurs moyens, a appris l’AIB mardi, de sources sécuritaires.

Cette prouesse des services de renseignement et des Forces combattantes a permis de sauver de nombreuses vies, car la centaine de malfaiteurs préparaient une attaque de grande ampleur, précisent les inter-locuteurs de l’AIB. Les FDS et les VDP ont également investi une grande base terroriste dans la forêt de Guibga au Centre-Nord. Le repaire a été complètement détruit et des camions et des citernes volés, retrouvés. Des tonnes de médicaments et de vivres, des motos et des véhicules pickup appartenant aux ennemis ont été calcinés pendant l’assaut. Les sources de l’AIB assurent que les opérations se poursuivent sur plusieurs fronts, afin de restaurer l’intégrité territoriale et la paix.

Agence d’information du Burkina