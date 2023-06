Une grande raclée infligée aux terroristes dans le Loroum

Les terroristes, qui ont tendu une embuscade, hier mercredi, au convoi de ravitaillement à destination de Sollé (Loroum), ont chèrement payé leur affront. En effet, les vecteurs aériens ont poursuivi, ce jeudi, les frappes contre ces malfaiteurs dans leur dernier retranchement et pendant l’enterrement de leurs complices, a appris l’AIB auprès de sources sécuritaires.

Dans la nuit du lundi au mardi, un convoi de ravitaillement en produits de première nécessité est arrivé à Titao, à la grande joie des populations. Mercredi soir, le deuxième Bataillon d’intervention rapide appuyé des hommes du 12e Régiment inter- armes escortaient des camions de vivres et des populations de Titao à Sollé, quand des terroristes leur ont tendu une embuscade vers Tibou. L’assaut a coûté la vie à deux civils et fait huit blessés, selon l’armée. Mais grâce à la bravoure des Forces combattantes, ces crimes ne sont pas restés impunis pendant longtemps. Elles ont livré bataille avec les terroristes, en neutralisant au moins une cinquantaine, précise l’armée dans un communiqué. Selon les sources de l’AIB, les opérations ont continué ce jeudi et les images aériennes montrent des cadavres de l’ennemi jonchés sur le champ de bataille. Nos interlocuteurs parlent maintenant d’une centaine de terroristes envoyés neutralisés. Aussi les moyens de surveillance ont localisé dans le hameau abandonné de Derpon, des terroristes en recueillement sous un grand arbre, après l’enterrement de leurs compères. Un missile envoyé avec précision les a décimés. Les malfaiteurs qui assuraient la sécurité des lieux pendant l’enterrement ont subi le même sort. Les rescapés vont prendre la fuite pour se réfugier dans une maison. Mais peine perdue, un autre missile va régler leur cas pour de bon. Outre la raclée du Loroum, les Forces combattantes ont neutralisé des terroristes dans le Centre-Nord. En effet, les vecteurs aériens ont suivi une colonne de criminels depuis Kelbo à Silgadji où ils ont débuté une rencontre sous un hangar. C’est là qu’ils seront frappés avec précision et avec succès. Selon les informateurs de l’AIB, les Forces combattantes ont mené ces dernières heures, une dizaine de combats à travers le territoire, durant lesquels de nombreux terroristes sont passés de vie à trépas. Les opérations de restauration de l’intégrité territoriale et de la paix se poursuivent, assurent nos sources.

Agence d’information du Burkina