Une guéguerre inutile

Depuis qu’il a perdu le pouvoir le 5 septembre 2021, à la suite d’un coup d’Etat, l’ex-Président guinéen, Alpha Condé, ne démord pas contre son tombeur, le colonel Mamadi Doumbouya. Il a quasiment engagé un bras de fer contre ce dernier. Se considérant toujours comme étant à la tête de la Guinée, l’ancien chef de l’Etat mène une fronde contre son successeur, depuis la Turquie où il s’est exilé depuis septembre 2022.

Il ne s’avoue pas vaincu, selon certaines indiscrétions. Réputé avoir la rancune tenace et être intransigeant, Alpha Condé nourrit le secret espoir de prendre sa revanche un jour sur le colonel Doumbouya. Tous les coups semblent d’ailleurs permis. Les derniers développements de l’actualité le laissent deviner aisément. Alors qu’il est en deuil, après le décès, le 8 avril dernier à Paris, de sa femme, Djénè Kaba Condé, des suites d’une maladie, l’ancien président guinéen broie du noir, selon plusieurs médias.

En cause, un communiqué du colonel Doumbouya relatif à la disparition de Djénè Kaba Condé, dans lequel il rend hommage à « une grande dame de conviction », sans pour autant avoir une pensée pour Alpha Condé. Sur les nerfs, l’époux éploré aurait adressé une correspondance à l’ambassade de Guinée à Paris, pour demander aux autorités de la Transition, de ne pas se « mêler » des obsèques de son épouse. Cet acte, non démenti par l’ex-chef de l’Etat, ne l’honore pas. Il est déplorable de se servir d’un cadavre pour régler des comptes avec autrui, fut-il son ennemi juré.

Le deuil est censé être un moment de solidarité et de compassion, pendant lequel les divergences doivent être tues, peu importe le degré d’animosité qui peut nous animer. Faire des histoires autour d’un cadavre dans le but de prolonger un bras de fer politique est totalement absurde, qu’on soit en position de force ou de faiblesse. Une certaine sagesse commande de ne pas se livrer à un tel spectacle et Alpha Condé, du haut de ses 85 ans, le sait mieux que quiconque.

C’est un sentiment humain, que l’ex-président en veuille à Doumbouya, mais de là à mettre autant d’énergie et de haine, même pendant un deuil, parait très surprenant. Mais, c’est mal connaitre Alpha Condé, pour qui reprendre le pouvoir aux militaires est manifestement une obsession. L’enfant de Boké en Basse Guinée a beau affirmé n’avoir ni l’intention ni les moyens d’entreprendre quoi que ce soit contre le colonel Doumbouya, ceux qui connaissent son tempérament fougueux n’y croient pas.

Ils ne font d’ailleurs pas fausse route. Depuis son exil turc, Alpha Condé pilote son parti, le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG), la preuve qu’il ne veut pas entendre parler de sa mort politique. Malheur d’ailleurs à ceux qui l’ont prédit. L’ex-président espère revenir au-devant de la scène politique aux prochaines élections de 2024. Alpha Condé aurait aussi des contacts actifs avec certains de ses pairs toujours au pouvoir.

A quelle fin ? Lui seul le sait. Il est bon d’être ambitieux, surtout pour un homme politique, mais Alpha Condé n’est plus à ses débuts. C’est un vieux loup de la politique, qui gagnerait à prendre sa retraite et à mettre sa riche expérience au service de la jeune génération. Certes, il n’a pas été irréprochable sous son règne (des problèmes de gouvernance ont plombé son action), mais il a apporté sa pierre à l’édification de la Guinée.

Il a eu ses forces et ses faiblesses. Alpha Condé a fait une dizaine d’années au pouvoir et ne devrait pas avoir à rougir. Il a joué sa partition. L’ex-président de Guinée doit calmer à présent ses ardeurs et tirer définitivement un trait sur le passé. Le vent a bien tourné. Il doit œuvrer à ne pas être un obstacle à l’avancée de son pays…

Kader Patrick KARANTAO