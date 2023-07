Une soixantaine de terroristes neutralisés à l’Est

Une soixantaine de terroristes ont été neutralisés à Ougarou et à Partiaga dans la région de l’Est, a appris l’AIB mardi de source sécuritaire.

Des bandes de criminels ont lancé un assaut contre les populations civiles de Ougarou. Fort heureusement, les Forces combattantes ont repoussé l’attaque avant que les vecteurs aériens n’entrent en action. Au moins une soixantaine de terroristes ont été filés jusque dans leur base de stationnement au milieu d’arbres touffus. Ils ont péri dans des bombardements. A Partiaga, les boys ont réussi aussi à contrecarrer une attaque de l’ennemi contre l’une de leurs positions. De nombreux assaillants ont été neutralisés et de la logistique récupérée. Malgré la rudesse du terrain, les FDS et les VDP continuent leurs missions de reconquête de l’intégrité territoriale et du rétablissement de la paix.

Agence d’information du Burkina