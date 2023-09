Usine de transformation de tomate : « plus de 100 emplois directs et 5000 emplois indirects » attendus, DG de l’APEC

Le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré a procédé ce samedi 23 septembre 2023, à la pose de la première pierre de l’usine de transformation de tomate dans la commune de Bobo-Dioulasso.

La construction de cette usine s’inscrit dans le cadre du programme d’entrepreneuriat communautaire engagé par le Chef de l’État et intervient, trois mois après le lancement dudit programme.

L’usine en construction va engager plus de 5 milliards de FCFA d’investissement et « elle permettra à terme de créer plus de 100 emplois directs et 5000 emplois indirects », selon le directeur général de l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC), Karim Traoré.

Pour le Président Transition, c’est un jour mémorable qui marque la concrétisation d’une vision développée par la Transition.

« Le capitaine Thomas SANKARA disait : « oser inventer l’avenir » ; et nous ajoutons par nous et pour nous. C’est ce qui nous a motivé à nous lancer dans ce développement endogène », a-t-il declaré.

Le capitaine a par ailleurs rassuré les souscripteurs des mécanismes mis en place pour la transparence dans la collecte et la gestion de leurs souscriptions.

Sidwaya.info