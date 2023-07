Ve rencontre Etat/Secteur privé: le monde des affaires apporte plus de 500 millions F CFA à l’effort de paix

La cérémonie de clôture de la Ve édition de la rencontre nationale du Cadre de concertation et d’orientation pour le dialogue Etat/Secteur privé (CODESP) s’est déroulée, dans la matinée du mardi 4 juillet 2023, à Bobo-Dioulasso. Au-delà des recommandations, le monde des affaires offre 567 millions F CFA pour l’effort de paix.

La Ve édition de la rencontre nationale du Cadre de concertation et d’orientation pour le dialogue Etat/Secteur privé (CODESP), placée sur le thème : « Le rôle du foncier dans la promotion de l’investissement productif au Burkina Faso », a refermé ses portes dans la matinée du mardi 4 juillet 2023 à Bobo-Dioulasso.

Au terme des travaux, les participants ont entre autres recommandé la réhabilitation des zones industrielles, la sécurisation des réserves foncières dédiées aux activités économiques et l’aménagement de nouvelles zones d’activités économiques dans les chefs-lieux de région. A cela s’ajoutent la création d’un fonds pour le financement des projets d’aménagement d’infrastructures économiques, la délimitation des zones de production spécifiquement dédiées aux activités agro-sylvo-pastorales et halieutiques et la lutte contre la spéculation foncière dans les zones industrielles et dans les pôles de croissance.

Viennent aussi la digitalisation du cadastre foncier, la réduction des délais, des coûts et des procédures d’obtention des titres de propriété foncière et l’accélération de la réhabilitation du marché de Sankariaré à Ouagadougou. Ce rendez-vous du gouvernement avec le monde des affaires s’est officiellement clôturé sous la présidence du Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela.

Dans le discours de clôture officielle, le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Serge Poda, a d’entrée, souligné que les travaux ont permis de proposer des pistes de solutions à même de relever les défis liés au foncier et qui impactent négativement l’investissement productif. Les diverses problématiques du foncier, a-t-il laissé entendre, limitent l’impact des efforts consentis par le gouvernement pour faciliter les investissements privés dans le pays.

Ces problématiques, à l’écouter, sont, notamment, la spéculation, les procédures relatives à la mobilisation et la sécurisation, et la délivrance des actes. Il est donc nécessaire, pour le ministre en charge du commerce, de trouver et de mettre en œuvre, avec l’implication de tous les acteurs de la gestion du foncier, les solutions les mieux appropriées. M. Poda a, par la même occasion, promis que les propositions issues de cette rencontre seront traduites en actions concrètes à travers un plan d’actions qui sera adopté par le Comité national de pilotage du CODESP, présidé par le Premier ministre.

Une ZAD pour Bobo-Dioulasso

Le président de la CCI-BF, Mahamadi Savadogo, a traduit la reconnaissance du secteur

privé au gouvernement pour l’esprit de dialogue constructif à travers cette rencontre. « Le monde des affaires se réjouit de la bonne tenue des présentes assises et de la richesse des contributions apportées par chacune des parties », a-t-il salué. La mise en œuvre des recommandations pertinentes, a fait savoir le président de la CCI-BF, permettra une meilleure gestion du capital foncier.

Ce qui, par ricochet, en fera un levier d’attraction de l’investissement privé tout en renforçant les bases d’une amélioration continue de la résilience et de la compétitivité de l’économie burkinabè. Il a en outre rassuré le gouvernement de l’engagement du secteur privé à jouer sa partition dans la mise en œuvre des recommandations formulées lors des travaux.

Dans ce sens, Mahamadi Savadogo a, séance tenante, promis l’aménagement et la viabilisation de la Zone d’activités diverses (ZAD) de Bobo-Dioulasso et le financement de l’étude de faisabilité pour la création d’un guichet unique de la promotion immobilière placé sous l’égide du ministère en charge de l’habitat.

En marge de la cérémonie de clôture, le monde des affaires a une fois de plus fait parler son cœur pour la contribution à l’effort de paix. Il a en effet débloqué 567 millions F CFA pour renforcer le Fonds de soutien patriotique dont 500 millions F offerts par la CCI-BF, 17 millions F par son personnel et 50 millions F CFA par le Forum Ouest-africain de développement des entreprises, « Africallia ».

