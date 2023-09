Vie des médias : une équipe de la SNC à Sidwaya/Bobo

La Directrice générale de la Semaine nationale de la culture (SNC), Christiane Sanon, a effectué une visite de courtoisie à la Direction régionale de l’Ouest (DRO) des Editions Sidwaya, le jeudi 7 septembre 2023.

Dans le but de présenter sa nouvelle équipe, désormais transformée en Etablissement public de l’Etat (EPE), la Directrice générale de la Semaine nationale de la culture (DG/SNC), Christiane Sanon, a rendu visite à la Direction régionale de l’ouest (DRO) des Editions Sidwaya, le jeudi 7 septembre 2023. Selon la DG/SNC, cette visite a également pour objectif de discuter des futurs partenariats avec « Le journal de tous les Burkinabè ». « Nous voulons également discuter des Semaines régionales de la culture qui commencent en octobre 2023, ainsi que des axes de partenariats pour la SNC 2024.

Comme Sidwaya le fait habituellement, je voudrais qu’il puisse informer le public sur ce que la SNC fait et promeut pour nos artistes », a indiqué Mme Sanon. La visite a ainsi été l’occasion de renforcer les liens entre la SNC et les Editions Sidwaya, témoignant de leur volonté commune de promouvoir la culture au Burkina Faso et de travailler pour le succès des événements culturels à venir. Pour sa part, le DRO des Editions Sidwaya, Jean Marie Toé, a salué la démarche de la SNC dans sa structure. « La SNC est un partenaire de longue date. En plus de la couverture médiatique de ses activités, nous leur avons exprimé notre disponibilité à l’accompagner, notamment dans le domaine de l’imprimerie pour leurs divers besoins en impression, parce que la DRO dispose désormais d’une imprimerie », a-t-il souligné. A l’en croire, son media entretient déjà un partenariat en cours concernant la couverture médiatique de la SNC et l’abonnement aux journaux de Sidwaya avec la direction générale de la SNC. « Avec la nouvelle imprimerie de Bobo-Dioulasso, nous allons examiner concrètement comment Sidwaya peut mettre à leur disposition ses services pour les accompagner dans leurs différentes impressions », a ajouté Jean Marie Toé.

Noufou NEBIE noufounebie96@gmail.com

Wendpanga Loolita Judith KINDA (Stagiaire)