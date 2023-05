Village de Liangjiahe : Un microcosme du développement économique et social de la Chine

Le village de Liangjiahe, dans la province de Shaanxi, est aujourd’hui une localité développée grâce au président Xi Jinping qui s’y est rendu en 1969 et y a initié une série de projets pour sortir la localite de la pauvreté. Zoom sur ce village qui constitue un exemple palpable du fervent combat du président chinois contre la pauvreté.

Situé à 70 kilomètres de la ville de Yan’an, Liangjiahe, qui était jadis un village aride de montagne de la province de Shaanxi, est désormais une localité prospère avec une agriculture moderne et une industrie touristique en plein essor.

Les habitants du village vivent aujourd’hui dans des maisons plus solides, ont accès à internet, bénéficient d’une pension de base, ont une assurance médicale et les enfants reçoivent une bonne éducation.

Mais comment s’est opéré ce grand changement dans cette localité ?

Le village de Liangjiahe doit son développement au passage, en janvier 1969, d’un adolescent du nom de Xi Jinping. À l’époque, il s’est joint, comme 17 millions d’étudiants chinois, à la campagne lancée par le président Mao Zedong qui demandait aux jeunes des villes de faire l’expérience de la vie en travaillant dans les zones rurales.

Accompagné de 14 autres jeunes, Xi Jinping est resté pendant sept ans dans le village de Liangjiahe pour travailler et vivre avec les équipes de production locales. Il vivait dans des grottes aux côtés des villageois et dormait sur un lit de briques et d’argile.

« Les gens vivaient dans la pauvreté. Ils passaient souvent des mois sans viande », a déclaré Xi Jinping qui est devenu aujourd’hui président chinois, secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Commission militaire central.

Il a donc décidé à l’époque que sa priorité absolue pour les villageois serait la nourriture. Après qu’il soit devenu Secrétaire de la branche PCC du village de Liangjiahe, il a conduit les villageois dans une série de projets.

Il s’agit notamment du « barrage de la jeunesse éduquée », du « puits de la jeunesse éduquée », qui reste aujourd’hui la source de d’approvisionnement du village en eau courante, du moulin à fer, du bureau d’approvisionnement et de vente, du moulin à céréales et de l’atelier de couture.

Tous ces projets ont porté des fruits car, dès 1975, les conditions du sol se sont améliorées augmentant les rendements de 1500kg par hectare à environ 7500 kg.

S’appuyant sur les fondations laissées par Xi Jinping, le village s’est progressivement développé au cours des décennies suivantes.

Le revenu annuel par habitant du village qui était de 9600 yuans en 2014 est passé à 21 634 yuans en 2019. En 2022, son revenu disponible par habitant était de 19 570 RMB, en hausse de 1 450 RMB par rapport à l’année précédente (18 120 RMB), et le revenu économique collectif était de 4 203 600 RMB, en hausse de 491 600 RMB par rapport à l’année précédente (3 712 000 RMB).

En 2015, le président Xi Jinping est revenu dans le village de Liangjiahe et a été accueilli en grande liesse par la population. Pour lui, le village de Liangjiahe constitue un microcosme du développement économique et social de la Chine depuis le début de la réforme et l’ouverture en 1978.

C’est aussi un exemple fort du fervent combat du président chinois contre la pauvreté. Un exemple qui pourrait inspirer plusieurs villages en Afrique qui sont encore en quête de la meilleure voie de développement.

Nadège YAMEOGO