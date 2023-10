Visite du site de ANVAR à Bagré Pôle : Le Premier ministre fier des travaux des chercheurs et des étudiants

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem Tambèla, a effectué une sortie terrain, le 20 octobre 2023 sur le site de l’Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et de l’Innovation (ANVAR) à Bagré Pôle. Plusieurs étudiants issus des universités du Burkina sont en incubation sur ce site où plusieurs techniques et spéculations sont en cours d’expérimentation.

La vision du président du Faso est de faire du Burkina Faso, un pays agricole en vue d’atteindre l’autosuffisance alimentaire.

La réalisation de cette vision passe par la formation des ressources humaines sur des techniques agricoles innovantes et la valorisation des résultats de recherche.

Pour se faire, le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation accueille sur le site de Bagré Pôle des centaines d’étudiants issues des centres Universitaires de Manga, de Tenkodogo, de Ziniaré et de l’Université Joseph Ki-Zerbo pour une formation théorique et pratique en agronomie.

Abdoul Malik Kinda est l’un des incubés sur le site de ANVAR. Lui et son groupe expérimentent plusieurs techniques de production de nouvelle variété de maïs sur le site de ANVAR, à Bagré pôle.

« Ici, on nous apprend les nouvelles technologies développées par les instituts de recherche que nous avons au plan national tels que l’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA) de Kamboinsin, à Ouagadougou et de Farakoba, à Bobo-Dioulasso.

L’objectif est d’adopter la production de ces variétés de maïs, de riz, de patate, de manioc afin de répondre aux besoins alimentaires du peuple burkinabè », a-t-il confié.

Afin de permettre aux étudiants de disposer d’espace pour leurs travaux, des membres de l’exécutif, dont le Président du Faso et le Premier Ministre disposent de champs sur le site de ANVAR. A l’occasion de cette sortie, le Premier ministre a visité les différents champs avec les différentes spéculations.

« Je suis fier de mon champ de démonstration variétale et expérimentale, d’une superficie de 0,5 ha. C’est une variété Burkindi, intégrée, qui résiste à la sécheresse », a-t-il lancé, avec sourire.

A l’issue de la viste, le Premier ministre a noté : « Je me réjouis parce que je remarque que ce sont des productions originales qui résultent des fruits de nos recherches et aussi des variétés adaptées à nos conditions. Des variétés propres au Burkina Faso. Le message que je voudrais transmettre, c’est que la vision du Président du Faso est de fonder notre développement sur l’agriculture. En effet, quand on est à l’abri du besoin élémentaire, tout le reste devient facile. On ne peut pas demander à quelqu’un qui ne mange pas à sa faim de travailler au développement de son pays, ou bien d’aller défendre son pays ».

Pour parvenir réellement à l’autosuffisance alimentaire, la jeunesse qui est le bras valide doit s’impliquer dans cette dynamique du président du Faso par un changement de mentalité.

« Nous invitons la jeunesse à changer de logiciel et de mentalité. Ces étudiants qui travaillent dans les champs ont su faire une bonne option dans un secteur où il n’y a pas de chômage. Nous avons beaucoup de potentialités dormantes et il suffit de les susciter et nous pouvons devenir un grand pays agricole, industriel, d’élevage et de production de produits agro-sylvo-pastoraux », a soutenu le Premier ministre.

Dans la foulée, Dr Kyelem a eu un entretien avec les incubés du site de ANVAR.

Ces derniers ont présenté certaines doléances au Chef du Gouvernement, notamment l’acquisition des terres après leur formation pour la production, un appui financier pour la réalisation de leurs futurs projets, la prolongation de leur formation au-delà de la saison humide afin qu’ils puissent acquérir des connaissances sur la production en saison sèche.

Le Premier ministre a rassuré les incubés du site de ANVAR que des dispositions seront prises pour leur permettre d’avoir une expérience totale. Il a aussi relevé que le Gouvernement travaillera, à court terme, pour améliorer les conditions de vie et d’apprentissage des pensionnaires.

En ce qui concerne les financements, Dr Kyelem a signifié que l’accompagnement sera sous forme de prêts remboursables. Cela permet, selon lui, de responsabiliser les gens.