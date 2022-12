Visite officielle du Président de l’ALT au Mali : brillante participation des parlementaires burkinabè à cérémonie la officielle de clôture de la 2e session du parlement malien

La délégation de parlementaires burkinabè conduite par le président de l’Assemblée législative de Transition, Dr Ousmane Bougouma, a assisté ce jeudi 14 décembre à la clôture de la deuxième session ordinaire du Conseil national de transition (CNT) du Mali.

C’est une journée de travail, pour le moins, chargée qui a consacré l’examen et l’adoption de plusieurs projets de loi au siège du parlement malien. Elle s’est achevée avec le discours de clôture de la session ordinaire d’octobre 2022 du CNT.

Invité à prendre la parole, le président de l’Assemblée législative de transition a remercié le président du CNT pour cette invitation, pour la chaleur de l’accueil et le partage d’expériences, qui traduisent l’excellence des relations qui existent entre les parlements malien et burkinabè et au-delà, deux pays frères.

Il salué cette occasion exceptionnelle de s’adresser au peuple malien à travers ses députés, puisque ce n’est pas dans les pratiques parlementaires de donner la parole à un visiteur lors d’une session de clôture. Toute chose qui revêt le niveau d’estime placé en cette coopération bilatérale.

Il s’est par ailleurs acquitté du devoir de transmettre à la Représentation nationale malienne les salutations fraternelles du peuple résilient burkinabè avec à sa tête le Capitaine Ibrahim Traoré, au peuple malien et à son Chef de l’Etat, le Colonel Assimi Goïta.

Il a rassuré son homologue malien de la ferme volonté de l’Assemblée législative de Transition du Burkina Faso de poursuivre cette coopération entre le Mali et le Burkina Faso afin de permettre de mutualiser leurs forces pour faire face aux défis sécuritaires que connaissent les deux nations.

Dans son discours officiel de clôture de session, le président du Conseil national de transition (CNT) du Mali, le Colonel Malick Diaw, a assuré le président Bougouma « de la disponibilité constante et entière du CNT à cheminer avec vous dans vos efforts de refondation du Burkina et dans le cadre de la diplomatie parlementaire bilatérale et multilatérale ».

Sidwaya.info