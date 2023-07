Vulgarisation du Faso Danfani : Le projet de plan d’actions du port généralisé validé

Le ministère du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises a organisé, le mercredi 12 juillet 2023 à Ouagadougou, un atelier national de validation du plan d’actions pour le port généralisé du Faso Danfani.

Le Gouvernement de Transition entend vulgariser le port du Faso Danfani au Burkina Faso. Pour éradiquer les difficultés que le secteur rencontre et faciliter la mise en œuvre de ce projet, le ministère en charge de l’Artisanat a organisé le mercredi 12 juillet, un atelier national afin d’examiner et valider le plan d’actions du projet.

Environ 150 participants issus de départements ministériels, de la Chambre des métiers de l’artisanat du Burkina Faso (CMA-BF) et des acteurs de la chaîne de valeurs du coton ont pris part à l’atelier de validation.

Le but de l’atelier, selon le Secrétaire général (SG) du ministère en charge de l’Artisanat Fidèle Ilboudo, est de proposer, entre autres, les grands axes de ce plan d’actions, ses objectifs, les effets attendus, les actions, les activités et la programmation physique et budgétaire. Il s’agit aussi de « décliner, de façon pragmatique et opérationnelle, les activités qu’il faut mener pour atteindre les objectifs visés », a précisé le SG.

Il a expliqué que la transformation des matières premières et la promotion du consommons local est au cœur de l’approche de développement du gouvernement burkinabè.

Les réflexions menées au cours de l’atelier de validation permettront de trouver les leviers d’actions pour stimuler la consommation à grande échelle de ce tissu local et des recommandations seront soumises au gouvernement, à travers un document consensuel qui recoupe l’attention et l’intérêt de toutes les parties prenantes, a ajouté le SG.

Fidèle Ilboudo a laissé entendre, par ailleurs, que l’implémentation du port de la tenue scolaire en tissus Faso DanFani débute avec l’année scolaire 2023-2024 dans 4 zones pilotes et se poursuivra au cours des années suivantes en vue de l’extension et de la généralisation de la mesure.

Wendaabo Cathérine KOURAOGO (Stagiaire)

Sidwaya.info