Xi Jinping au sommet Chine-Asie Centrale : « La Chine et les pays d’Asie centrale injectent de nouvelles énergies positives à la paix et au développement régionaux »

Le président chinois Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan ont organisé une cérémonie de bienvenue pour les dirigeants d’Asie centrale et leurs épouses présents dans la ville des Xi’an dans la province de Shaanxi dans le Nord Ouest de la Chine dans le cadre du sommet Chine-Asie Centrale qui s’y est tenu.

Les dirigeants d’Asie centrale présents à Xi’an dans le cadre du Sommet Chine-Asie Centrale ont été « royalement » accueillis par le président chinois Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan.

Une cérémonie riche en couleur a été organisée en leur honneur au Tang paradise, un jardin rebâti sur les vestiges de l’ancien site daté de la dynastie des Tang.

La Tour devant laquelle a eu la cérémonie est baptisée « Pavillon des Nuages pourpres » et est jusqu’ici la plus grande construction moderne réalisée sur un modèle d’architecture antique en Chine.

Au cours de la cérémonie, les rituels traditionnels de l’époque qui illustrent la grandeur d’esprit et le caractère inclusif de la culture chinoise ont été montrés aux invités.

Après la cérémonie, un dîner de bienvenue leur a été également offert par le couple présidentiel. À l’occasion, le président chinois s’est dit ravi de se retrouver avec ses homologues d’Asie centrale dans cette belle ville de Xi’an située dans la province de Shaanxi dans le Nord Ouest de la Chine.

Pour lui, le Shaanxi, point de départ oriental de l’ancienne Route de la Soie, a été témoin de l’amitié profonde qui reliait la Chine et les pays d’Asie centrale depuis plus de deux mille ans.

« Durant des dizaines de siècles, le peuple chinois et les peuples de l’Asie centrale ont développé des échanges en valorisant leur complémentarité et en s’inspirant mutuellement. Ils ont ainsi bâti la prospérité de l’ancienne Route de la Soie et inscrit un chapitre splendide dans les annales des échanges entre les civilisations », a-t-il estimé.

Selon le président Xi Jinping, la Chine et les pays d’Asie centrale ont ensemble parcouru un chemin extraordinaire et réalisé des accomplissements remarquables.

« Quels que soient les aléas internationaux, nous avons toujours développé nos relations dans le respect mutuel, l’amitié, le bon voisinage, la solidarité et le bénéfice partagé. Ce qui nous a permis de réaliser un bond historique en transformant ces relations d’amitié et de bon voisinage en un partenariat stratégique, puis en une communauté d’avenir partagé », a-t-il soutenu.

Pour lui, la Chine et les pays d’Asie centrale injectent de nouvelles énergies positives à la paix et au développement régionaux.

Approfondir la coopération Chine-Asie centrale est donc, à l’entendre, un choix stratégique tourné vers l’avenir. Il est convaincu que le sommet ouvrira une nouvelle ère des relations Chine-Asie centrale.

« Les gens partageant la même conviction se répondent et se rassemblent. La Chine et les pays d’Asie centrale sont liés par une amitié profonde entre peuples, des visions proches et des objectifs convergents. La Chine invite sincèrement les pays d’Asie centrale à monter à bord du train express de son développement pour bâtir ensemble un avenir meilleur de la coopération Chine-Asie centrale », a-t-il déclaré.

Nadège YAMÉOGO