Xi Jinping, président chinois : « Il faut favoriser l’avancement de la modernisation chinoise grâce au développement de qualité de la population »

La première réunion du Comité central pour les affaires financières et économiques (CCAFE) du 20e Comité central du Parti communiste chinois (PCC) a eu lieu le vendredi 5 mai 2023 à Pékin en Chine. Elle a été présidée par le président chinois Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du PCC, président de la Commission militaire centrale et directeur du CCAFE.

La rencontre a connu la présence de Li Qiang, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC, Premier ministre du Conseil des Affaires d’Etat et directeur adjoint du CCAFE, de Cai Qi, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC, membre du Secrétariat du Comité central du PCC et membre du CCAFE ainsi que de Ding Xuexiang, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC, vice-Premier ministre du Conseil des Affaires d’Etat et membre du CCAFE.

Elle a été l’occasion d’examiner les rapports sur l’accélération de la construction du système industriel moderne présentés par la Commission nationale du développement et de la réforme, le ministère des Sciences et des Technologies, le ministère de l’Industrie et de l’Information et le ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales.

Des rapports sur l’avancement de la modernisation chinoise grâce au développement de qualité de la population ont également été présentés par la Commission nationale du développement et de la réforme, la Commission nationale de la santé, le ministère des Ressources humaines et de la Protection sociale et le ministère de l’Education.

De ces rapports, il est ressorti que le développement démographique actuel du pays se caractérise par une baisse du taux de natalité, un vieillissement de la population et une différenciation dans l’augmentation des populations régionales.

Les membres du CCAFE ont donc souligné la nécessité de mettre à niveau la stratégie de développement démographique dans la nouvelle ère afin de l’adapter et l’orienter vers la normalité du développement démographique.

En outre, ils ont relevé le besoin d’améliorer la formation générale de la population et de maintenir un taux de natalité et une taille de la population adéquats tout en accélérant le développement de ressources humaines modernes de qualité, en quantité suffisante, avec une structure optimisée et une distribution raisonnable pour faire avancer la modernisation chinoise.

Réaliser l’objectif du deuxième centenaire

Selon la réunion, il est également opportun d’approfondir la réforme et l’innovation dans les domaines de l’éducation et la santé et d’améliorer de manière globale la formation de la population en matière scientifique, culturelle, sanitaire, idéologique et morale.

Les membres du CCAFE ont par ailleurs noté que l’accélération de la construction du système industriel moderne du pays soutenu par l’économie réelle est étroitement liée à l’obtention de l’initiative stratégique dans le développement futur et dans la concurrence internationale.

Il faut, selon eux, saisir les vagues de la nouvelle révolution scientifique et technologique telle que l’intelligence artificielle, s’adapter aux exigences d’une coexistence harmonieuse entre l’homme et la nature, maintenir et renforcer les avantages d’un système industriel complet et de solides capacités de soutien, rassembler efficacement les facteurs d’innovation mondiaux, promouvoir une industrie intelligente, écologique et intégrée afin de construire un système industriel moderne intégral, avancé et sûr.

Pour la réunion, l’édification économique constitue le travail central du PCC. « Le renforcement de la direction du Parti en matière de travail économique fait partie intégrante du renforcement de la direction du Parti sur tous les plans », ont-ils indiqué.

Pour eux, le CCAFE constitue une disposition institutionnelle importante pour la direction du travail économique du Comité central du PCC avec une grande responsabilité et un rôle important.

Le président Xi Jinping a insisté sur la nécessité de mener à bien le travail du nouveau CCAFE en se concentrant sur l’accélération de la construction du système industriel moderne et l’avancement de la modernisation chinoise grâce au développement de qualité de la population.

Dans un discours important prononcé lors de la réunion, il a demandé au nouveau CCAFE de continuer à jouer le rôle sur la planification des principes majeurs en matière de travail économique, de renforcer et d’améliorer la direction centralisée et unifiée du Comité central du PCC en matière de travail économique.

« Le système industriel moderne est la base matérielle et technique d’un pays moderne. Il faut axer le développement économique sur l’économie réelle afin de fournir un soutien matériel solide pour réaliser l’objectif du deuxième centenaire. Le développement de la population étant un élément important lié au grand renouveau de la nation chinoise, il faut chercher à améliorer la formation générale de la population, favoriser l’avancement de la modernisation chinoise grâce au développement de qualité de la population », a-t-il déclaré.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

(Depuis Pékin en Chine)