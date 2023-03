Xi Jinping, président chinois: « Le développement de la Chine profite au monde »

Débutée le 5 mars dernier, la première session de la 14e Assemblée populaire nationale (APN), l’organe législatif chinois, a pris fin le lundi 13 mars 2023 à Pékin en Chine.

« Le peuple est la force décisive pour faire de la Chine un grand pays socialiste moderne à tous égards ». C’est ce qu’a déclaré le président chinois Xi Jinping lors de la réunion de clôture de la première session de la 14e Assemblée populaire nationale (APN) le lundi13 mars 2023 au Grand palais du peuple à Pékin. A l’occasion, il a relevé la nécessité pour son pays de créer un nouveau modèle de développement de haute qualité. Toute chose qui passe selon lui par la mise en œuvre d’une stratégie de redynamisation de la science et de l’éducation, de développement de la main-d’œuvre et de l’innovation.

Le président Xi a aussi rappelé le besoin d’améliorer le système de sécurité nationale et de sauvegarder le nouveau modèle de développement de la Chine avec une nouvelle architecture de sécurité. « La sécurité est le fondement du développement, tandis que la stabilité est une condition préalable à la prospérité », a-t-il déclaré.

Xi Jinping a promis que la Chine fera des efforts en vue de promouvoir la construction d’une communauté de destin pour l’humanité. « Le développement de la Chine profite au monde et la Chine ne peut pas se développer isolément du reste du monde », a-t-il souligné. Dans la même veine, il a annoncé que des efforts concrets seront faits pour une plus grande ouverture de la Chine au reste du monde. « Le pays non seulement tirerait parti des marchés et des ressources mondiaux pour son propre développement, mais favoriserait également le développement du monde entier », a-t-il estimé.

A noter que la première session de la 14e APN a servi de cadre pour les députés pour adopter des résolutions sur l’exécution du plan national de développement économique et social 2023. Ils ont également approuvé le budget central pour l’année en cours et examiné les rapports de travail du 13e Comité permanent de l’APN, de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême.

Nadège YAMEOGO

(Depuis Pékin, en Chine)