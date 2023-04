Yaar Music Soko Festival : Quatre jours de réseautage et de concerts

La 8e édition du festival Yaar Music Soko Festival ouvre ses portes ce mercredi 11 janvier 2023.Réseautage et prestations musicales sont au programme de la manifestation.

Du 11 au 14 janvier, le Goethe Institut et le CENASA accueilleront le festival Yaar Music Soko Festival. En dépit du contexte sécuritaire et économique difficile, les organisateurs, dirigés par l’artiste-musicien, Ibrahim Keita, promettent une 8e édition de qualité avec à l’affiche de grands noms de la musique burkinabè et africaine. Ainsi, côté prestations(Soko), le Yaar Music Soko Festival 2023 annonce 45 concerts avec, entre autres, Kayawoto, Ibrahim Keita et les Nankama, Joey le Soldat, Dicko Fils, Eunice Goula, Djeli Karim, Nourat et les Lions, Sana Bob, Jezy Kankelen, Nash. En marge des spectacles, un cadre de rencontre-pour favoriser un bon réseautage entre les professionnels africains- a été créé dénommé Yaar Music. «Le Yaar Music est né dans un contexte culturel rythmé par une insuffisance de cadre professionnel pour faciliter l’exportation de la musique burkinabè et africaine. C’est un cadre d’émulation, de réflexion, de promotion et de commercialisation des œuvres musicales qui s’appuie sur un réseau de professionnels africains qui partagent l’objectif de faire du secteur de la musique ouest africaine, un puissant levier de développement socioéconomique(…)», explique le promoteur de Yaar Music Soko Festival, Ibrahim Keita. L’objectif général de l’événement est d’accompagner, précise-t-il, la professionnalisation des acteurs de la filière musique afin de mieux exporter les artistes-musiciens africains particulièrement burkinabè.

AK