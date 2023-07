Yanbian de Jilin émerge comme influenceur dans le commerce électronique et la culture ethnique

Les hôtes de diffusion en direct sont occupés à promouvoir des produits locaux authentiques comme le kimchi et le vin de riz tandis que les visiteurs vêtus de costumes ethniques traditionnels coréens affluent vers un parc personnalisé populaire sur Internet pour une expérience immersive.

La préfecture autonome coréenne de Yanbian de la province de Jilin, la plus grande communauté ethnique coréenne de Chine à la frontière de la République populaire démocratique de Corée et de la Russie, accélère sa mondialisation et préserve la culture ethnique.

Hunchun, située à l’est de la préfecture, est l’une des plaques tournantes des marchandises internationales de la province grâce à la ligne internationale de fret ferroviaire Changchun-Hunchun-Europe.

Dans le parc industriel du commerce électronique transfrontalier de Hunchun en Asie du Nord-Est, le centre des produits de la région, la base de diffusion en direct, les jeunes pionniers, l’entreposage et l’incubation du commerce électronique jouent tous un rôle essentiel dans la croissance du commerce extérieur de la province.

Avec 139 entreprises de commerce extérieur, de logistique, de commerce électronique et autres y installant leurs entreprises, le parc a enregistré 3,52 milliards de yuans d’importations et d’exportations en 2022, se classant au deuxième rang de ce type dans le pays.

À Yanji, la capitale de la préfecture, le parc de coutumes ethniques coréennes devient une destination prisée après une rénovation en 2022 combinant la tradition ethnique avec des éléments modernes.

Le costume ethnique traditionnel coréen, inscrit au patrimoine culturel immatériel du pays, s’impose comme le top des incontournables pour les visiteurs voyageant à Yanji. Le costume traditionnel est devenu tendance avec quelques modifications dans la manchette ou le col ou sur la base d’exigences personnalisées. Les entreprises fabriquant et louant ce costume se sont multipliées dans la ville ces dernières années.

Les visiteurs peuvent également faire l’expérience de la fabrication de gâteaux de riz et de vin de riz ethniques coréens traditionnels et essayer une balançoire et un tremplin ethniques coréens dans le parc. Il existe 10 parcs personnalisés ethniques coréens établis par la préfecture et Yanbian a été désignée comme l’une des 10 destinations de voyage les plus attrayantes de Chine en mai 2023.

Par Guan Xiaomeng | chinadaily.com.cn