Yémen : une délégation saoudienne a mené plusieurs rencontres liées à la situation humanitaire

Le ministère des affaires étrangères du royaume d’Arabie saoudite nous apprend qu’une équipe saoudienne a tenu du 8 au 13 avril 2023, plusieurs réunions, à Sana dans la capitale de Yémen relative à la situation humanitaire dudit pays. La délégation a été dirigée par l’ambassadeur du serviteur des deux saintes Mosquées au Yémen, Mohammad Al Jabir. Ces discussions ont porté spécifiquement sur la libération de tous les prisonniers de guerre, la conclusion d’un cessez-le feu et une solution politique globale au Yémen. Les différents échanges, précise le communiqué du ministère saoudien des affaires étrangères, ont été transparents, positifs et constructifs. « Ces rencontres reprendront dès que possible dans le but de parvenir à une solution globale et durable au Yémen et acceptée par toutes les parties yéménites ».

En rappel, ces rencontres se sont tenues conformément à l’initiative saoudienne annoncée en mars 2021 et l’élan positif créée par la trêve humanitaire au Yémen depuis son annonce par les Nations unies le 2 avril 2022.

B.S

Source : SPA