Burkina Faso/ Filière riz : Le prix du riz récolté non encore transformé fixé à 190 francs CFA/kg

Au Burkina Faso, le prix du riz récolté non encore transformé est désormais fixé à 190 francs CFA par kilogramme. Cette décision a été le fruit des discussions entre les acteurs de l’interprofession riz et le gouvernement. Elle a été prise lors d’un atelier organisé les 14 et 15 novembre 2024 à Bobo-Dioulasso.

Selon Ludovic YIGO, Directeur général de la Promotion de l’Économie rurale, cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts de l’État pour rendre les produits alimentaires plus accessibles à tous les Burkinabè, tout en garantissant aux producteurs des conditions de production plus favorables.

Le Président de l’interprofession riz du Burkina, Georges KIENOU, a précisé que les échanges ont été menés dans l’intérêt des consommateurs. « Les acteurs de la filière ont examiné les appuis de l’État et ont fixé un prix de cession du riz avantageux pour le consommateur. Chacune des parties a consenti des concessions pour valoriser les subventions reçues, tout en permettant à différents maillons de la filière de vivre décemment », a-t-il déclaré.

Cette décision marque une avancée significative dans la régulation de la filière riz, visant à stabiliser le marché tout en assurant un revenu équitable aux producteurs.

Sidwaya.info

Source : 𝗗𝗖𝗥𝗣/𝗠𝗔𝗥𝗔𝗛