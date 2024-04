Dakola : un blessé et du numéraire emporté dans le braquage d’une boutique

Kantigui a ouï dire qu’un boutiquier a été légèrement blessé et du numéraire emporté, dans la soirée du 15 avril 2024, dans la ville de Dakola, localité située à une vingtaine de kilomètres au sud de la ville de Pô. Selon les informations parvenues à Kantigui, c’est autour de 20 heures que cinq individus armés ont fait irruption dans une boutique située aux abords de la Route nationale 5 (RN5) juste à côté de l’école primaire publique de Dakola. Au cours de leur sale besogne, a-t-on rapporté à Kantigui, ils ont légèrement blessé le boutiquier en question. A en croire des sources bien introduites, environ 1 million F CFA et 3 000 cedis ghanéens (environ 150 000 F CFA) ont été emportés. Alertés, les services de sécurité ont suivi leurs traces jusqu’à la limite de la frontière burkinabè.

Nouna : un élève mortellement poignardé devant son domicile

Kantigui a été abasourdi par le triste sort d’un élève de la classe de Terminale de la ville de Nouna qui a trouvé la mort dans des circonstances déplorables. En effet, selon ce qui a été rapporté à Kantigui, l’élève fréquentant le collège Charles Lwanga de Nouna a été mortellement poignardé, dans la nuit du 10 avril 2024, aux environs de 23 h. La scène macabre a eu lieu alors qu’il était en train d’apprendre ses leçons devant son domicile au secteur 4 de la ville. Voulant savoir les mobiles de ce drame, il a été expliqué à Kantigui que c’est suite à une altercation entre deux individus, dans un maquis situé non loin du domicile de la victime que son bourreau, à la recherche de son adversaire s’en est pris à l’élève. Transporté de toute urgence à l’hôpital, il a malheureusement succombé à ses blessures.

Kaya : où sont passés les 2 000 alevins des personnes handicapées ?

Lors d’un séjour à Kaya, la cité des cuirs et peaux pour des interviews avec les pensionnaires d’un centre des personnes vivant avec un handicap (PVH) évoluant dans la culture maraîchère et la pisciculture, Kantigui a appris qu’un pisciculteur aurait accaparé 2 000 alevins offerts par le ministre délégué en charge de l’élevage, Dr Amado Dicko, lors de sa visite dans ledit centre, le 17 juillet 2023. Selon les explications du confident de Kantigui, le ministre Dicko, émerveillé par leur prouesse, a promis aux pensionnaires dudit centre 3 000 alevins comme exprimé dans leurs doléances. « Etant donné que les alevins se trouvent à Bagré, la direction régionale en charge de l’élevage du Centre-Nord nous a demandé de cotiser de l’argent pour le carburant et de trouver un véhicule pour aller chercher nos dotations. C’est ainsi que chaque centre bénéficiaire a cotisé 20 000 F CFA pour le carburant », a expliqué un des informateurs de Kantigui. Le monsieur en question, lui-aussi, a bénéficié de 3 000 alevins pour empoissonner ses bassins piscicoles. Une fois les alevins convoyés à Kaya, c’est le parcours du combattant pour les bénéficiaires pour récupérer leur dotation. « Lorsque les alevins sont arrivés, nous sommes allés pour récupérer notre part. Il nous a donné 1000 alevins et il nous a dit d’aller et puis revenir prendre les 2 000 restants, parce qu’il n’a pas le temps … », a indiqué un autre confident de Kantigui. Depuis lors, difficile, non seulement, de voir le monsieur, mais aussi, de décrocher leurs appels ou de répondre à leurs messages vocaux Whatsapp. Cela fait trois mois, selon les sources de Kantigui, que ce dernier joue au cache-cache avec les bénéficiaires. Pour mieux comprendre les faits, Kantigui a tenté en vain de le joindre au téléphone. Kantigui invite donc le ministère en charge de l’élevage à tirer les choses au clair.

Ziou : un village, deux chefs

Dans sa parution du 17 janvier 2024, Kantigui faisait cas d’une crise de la chefferie traditionnelle à Ziou, localité située à une soixantaine de kilomètres à l’Est de Pô, chef-lieu de la province du Nahouri. Kantigui rapportait, en effet, que deux frères de la famille Karfo se disputaient le bonnet de chef. Et, Kantigui invitait les leaders coutumiers de la localité et les autorités administratives à s’impliquer pour une issue favorable. Malheureusement, c’est avec amertume que Kantigui apprend que chaque camp, ayant porté le bonnet à son candidat, a organisé la sortie officielle de son chef. Kantigui invite les deux parties à privilégier le dialogue afin d’éviter une crise qui peut mettre à mal le vivre-ensemble dans la commune de Ziou avec des conséquences dommageables pour tous.

Dakola : le nouveau poste de police qui fait la fierté de la localité

En partance pour le Ghana, Kantigui a été impressionné par le nouveau bâtiment abritant le poste frontalier de police de Dakola, localité située à la frontière du Burkina et du Ghana. Sur ce joli bâtiment, flotte le drapeau grand format du Burkina Faso. Selon ce qui a été dit à Kantigui, ce poste de police des frontières a été acquis grâce à l’accompagnement de l’Organisation internationale de migrations qui a aussi équipé le bâtiment avec divers matériels installés dont l’outil intégré de gestion informatisée des données migratoires. Au regard de la beauté de l’infrastructure, Kantigui estime qu’elle est une fierté pour les populations burkinabè de cette partie du pays en redorant l’image du Burkina. Kantigui saisi l’occasion pour saluer tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce projet.

Kantigui kantigui2000@gmail.com (+226) 25 31 22 89