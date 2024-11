Dématérialisation du certificat de mise à la consommation : le « e.CMC » opérationnel

Le directeur général des douanes, Adama Ilboudo, accompagné du directeur général des transports terrestres et maritimes, Vincent Tougouri, a lancé officiellement, le lundi 18 novembre 2024, à Ouagadougou, la version digitalisée du certificat de mise à la consommation dénommée : « e.CMC ».

Dans le souci de gagner en temps et de réduire les risques de fraude, la direction générale des douanes a engagé la dématérialisation du Certificat de mise à la consommation (CMC), un document soumis à la formalité d’immatriculation des véhicules et des engins à deux roues. Ce lundi 18 novembre 2024, la version digitalisée dénommée : « e.CMC » a été lancée officiellement en présence du directeur général des douanes, Adama Ilboudo et de celui des transports terrestres et maritimes, Vincent Tougouri.

« Nous sommes une administration qui collecte beaucoup d’informations et ces données sont transmises souvent à d’autres administrations pour leur formalité administrative. Malheureusement, ces données sont recueillies sur des supports papiers qui comportent des risques de fraude. C’est pourquoi, nous avons voulu les numériser », a expliqué le DG des douanes. Cela permet dans toute la chaine depuis l’entrée sur le territoire du moyen de transport (un véhicule ou un engin à deux roues) d’avoir une certaine traçabilité afin de fournir des données de façon sûre à la DGTTM, a laissé entendre.

Selon l’informaticien de la direction générale des douanes, Zakaria Ouédraogo, pour avoir le e.CMC, le déclarant doit fournir toutes les informations demandées, ensuite le vérificateur génère le CMC et le signe. Enfin, le chef de bureau ou son adjoint, contrôle, contresigne et imprime. « La version électronique est immédiatement accessible par la DGTTM », a-t-il indiqué.

Le e.CMC gagne en temps

Et le DG des douanes de préciser que le code QR, permet au personnel de la DGTTM, par un scanning, de s’assurer que le CMC est bel et bien délivré par la douane et qu’il est authentique. « Cette digitalisation permet de gagner en frais, en temps, évite les déplacements multiples du personnel et de façon instantanée, les données recueillies sont envoyées et traitées systématiquement. Ce qui amoindrit les risques d’erreur surtout le risque de fraude », a-t-il souligné. A l’écouter, auparavant pour avoir un CMC, il fallait aller payer l’imprimé délivré par la chambre du commerce, le saisir et le déposer en douane pour signature et contre-signature. Cette procédure peut prendre deux jours. Aujourd’hui de façon automatique, dès que la déclaration est enregistrée avec toutes les informations, le système vous génère à moins de 10 minutes le certificat de mise à la consommation sans frais.

Pour le directeur général des transports terrestres et maritimes, Vincent Tougouri, c’est une collaboration réussie, car, c’est un système fiable, très bien conçu, qui gagne en temps. « Nous pouvons exploiter leur base de données. Finis ainsi donc les déplacements physiques des documents et de personnel pour confirmer les documents reçus. Aujourd’hui avec la digitalisation, nous avons la déclaration et on procède à l’immatriculation du véhicule. Plus besoin de faire une semaine pour vérifier les documents », a soutenu le DGTTM.

Fleur BIRBA

fleurbirba@gmail.com