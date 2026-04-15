Désinformation : le REMAPSEN plaide pour une riposte collective au One Health Summit de Lyon

Le Réseau des Médias Africains pour la Promotion de la Santé et de l’Environnement (REMAPSEN) a appelé à une mobilisation coordonnée des médias face à la désinformation, lors d’une table ronde organisée en marge du One Health Summit de Lyon.

Intervenant dans le cadre de la Fabrique One Sustainable Health, Bouba Sow, Conseiller spécial du président du réseau et directeur des partenariats, a présenté l’approche du REMAPSEN, fondée sur un réseau panafricain de plus de 800 médias répartis dans plus de 40 pays.

Selon lui, cette organisation permet de « produire et diffuser une information fiable à grande échelle », notamment dans les domaines de la santé, du climat et de l’environnement, particulièrement exposés aux fausses informations.

Face à une désinformation jugée « virale et transfrontalière », M. Sow a insisté sur la nécessité d’une réponse collective, adaptée aux réalités locales et aux langues nationales, afin de mieux atteindre les populations, y compris dans les zones à faible accès à l’information scientifique.

Le responsable a également mis en avant le renforcement des capacités des journalistes comme levier central. « Lutter contre la désinformation ne consiste pas seulement à corriger, mais à prévenir », a-t-il souligné, évoquant des actions de formation visant à améliorer le traitement et la vérification de l’information scientifique.

Enfin, le REMAPSEN plaide pour le développement de partenariats entre médias, institutions scientifiques, pouvoirs publics, organisations internationales et société civile. Objectif : garantir une communication crédible en santé publique.

« La lutte contre la désinformation ne peut être ni isolée ni improvisée », a affirmé M. Sow, appelant à intégrer pleinement les médias dans les stratégies liées à l’approche One Health, qui relie santé humaine, animale et environnementale.

B.S.