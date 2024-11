Détournement au ministère en charge de l’action humanitaire : le procès prévu le 26 novembre prochain

Le dossier relatif au détournement de deniers publics au ministère en charge de l’action humanitaire sera jugé, le 26 novembre prochain. C’est l’information qu’a donné, le Procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Ouaga 1, Blaise Bazié, à l’ouverture de la première session de jugement du pôle économique et financier de l’année judiciaire 2024-2025, le 15 novembre dernier.

Poursuivis pour détournement de deniers publics, faux en écriture publique, usage de faux en écriture publique, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux, le procès de Amidou Tiegnan, conseiller d’éducation féminine et ses complices, Pétronille Tarpaga, Philipe Bayoulou et Salifou Ouédraogo poursuivis aussi pour complicité de détournement de deniers publics, faux en écriture publique, usage de faux en écriture publique, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux aura lieu le 26 novembre prochain. L’annonce a été faite par le Procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Ouaga 1, Blaise Bazié, lors de la première session de jugement du pôle économique et financier de l’année judiciaire 2024-2025 qui a débuté, le 15 novembre dernier. A l’ouverture de l’audience, tous les quatre étaient présents dans la salle. Mais, Salifou Ouédraogo a, par la suite, été conduit à l’hôpital pour des raisons de maladie. Alors, le procureur a proposé la date du 26 novembre 2024, afin que le prévenu puisse comparaitre en bonne état de santé. Dans ce dossier, les prévenus sont accusés de détournement de plus de trois milliards de francs CFA. A ce stade de l’enquête, 159 800 000 francs CFA, des véhicules, des camions citernes, des cars de transport en commun, des parcelles, des immeubles, ont été saisis.

