Eliminatoires CAN 2025 / Malawi # Burkina (3-0) : les Etalons sombrent à Lilongwe

Les Etalons ont été sèchement battus (3-0), hier après-midi au Bingu stadium de Lilongwe par le Malawi lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025. Les poulains du sélectionneur Brama Traoré n’ont pas existé dans cette rencontre qu’ils ont logiquement perdue.

Le sélectionneur des Flames du Malawi, Kalisto Pasuwa, annonçait péremptoirement lors de sa conférence de presse d’avant match qu’il ne jouait que pour deux résultats face au Malawi : la victoire ou un nul. Ce ne fut pas du bluff puisque ses garçons ont largement dominé les Etalons ce 18 novembre lors de leur rencontre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025. Le moins que l’on puisse dire est que les joueurs burkinabè étaient en tourisme, 90 mn durant, sur la pelouse du Bingu national stadium. Même si pour cette rencontre, le sélectionneur Brama Traoré dit « chercheur » a fait tourner son effectif comme il l’avait promis, cela n’excuse pas ce naufrage.

En effet, cinq nouveaux joueurs ont débuté le match par rapport à la rencontre de jeudi dernier contre le Sénégal au Mali. Le joueur du FC Annecy, Josué Tiendrébéogo, auteur d’une bonne dernière demi-heure en sortie de banc face au Sénégal a été récompensé en étant titularisé pour la première fois au milieu de terrain. Le jeune Ousmane Camara a également honoré sa première au front de l’attaque en compagnie de Hassan Bandé et Franck Lassina Traoré. Trova Boni au milieu, Valentin Nouma de même que Nasser Djiga ont remplacé Edmond Tapsoba et Issa Kaboré, absents pour cette 6e journée. C’est donc avec une équipe offensive que Brama Traoré s’est présenté pour défier les Malawites. Cependant, ce sont des Etalons sans inspiration et sans envie qui se sont produit devant le public. A preuve, Issoufou Dayo et ses coéquipiers n’ont cadré aucune frappe lors des 45 premières minutes. Alors que les Flames, bien qu’éliminés, ont montré plus d’engagement dès le coup d’envoi de l’arbitre Djiboutien. Leur remuant attaquant, Richard Mbulu, a été le premier à se signaler (14e) sur une tête qui passe à côté. La belle entame de rencontre malawite va payer peu avant la demi-heure de jeu (28e). Sur une belle combinaison dans le couloir droit, Gabadinho Mhango, bien servi plein axe, bat Farid Ouédraogo d’une frappe sèche des 30 m. L’ouverture du score du Malawi est loin d’être imméritée. Il passe tout prêt du doublé (42e), mais la tentative de Richard Mbulu, bien lancé dans le dos de la défense burkinabè, ricoche sur le poteau gauche de Farid Ouédraogo.

Boire le calice jusqu’à la lie

Il n’y a rien à tirer de la première période des Etalons, sauf quelques éclaircies de Josué Tiendrébéogo placé en meneur de jeu, « chercheur » a dû passer une soufflante à ses poulains à la pause pour leur première période indigne. En tous les cas, les sanctions immédiates tombent avant le coup d’envoi de la seconde période : le fantomatique Trova Boni cède sa place à Cédric Badolo et Ousséni Bouda entre en lieu et place de Ousmane Camara. Josué Tiendrébéogo, le seul Etalon qui en voulait, manque de peu l’égalisation (47e) sur une frappe qui prenait la lucarne, mais le portier Malawite, William Thole claque la balle en corner. Ensuite, le joueur d’Annecy écrase sa frappe suite à un bon service de Valentin Nouma. Puis, plus rien. Les Etalons retombent dans leur travers. Ils font même pire qu’en première période. Le milieu de terrain est inexistant, la défense hésitante et souvent mal placée. Les Etalons laissent trop d’espace et les Flames n’en demandaient pas mieux. Le deuxième but malawite (57e) sur une tête de Richard Mbulu laissé seul dans la surface de réparation enfonce les poulains de Brama Traoré. Ils vont boire le calice jusqu’à la lie, quatre minutes plus tard (61e) en encaissant un troisième but par Banega Aaron sur un ballon cafouillé par la défense burkinabè. Le reste du temps, les Flames gèrent leur avance conséquente et auraient pu amplifier la raclée infligée aux Etalons, si la barre transversale de Farid Ouédraogo n’avait pas repoussé la frappe de Dominic Njaliwa (88e). Les Malawites remportent leur première victoire, bien méritée, dans ces éliminatoires de la CAN 2025. Le changement de sélectionneur en début novembre a certainement été le déclic. Quant aux Etalons, ils ont tout simplement sombré en cet après-midi au stade Bingu de Lilongwe. Ils étaient déjà qualifiés pour les phases finales de la CAN et ne semblaient pas concernés par ce dernier match des éliminatoires.

Sié Simplice HIEN

Depuis Lilongwe