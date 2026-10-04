Exposition gouvernementale Emile Zerbo présente les réalisations

Le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, a accueilli des visiteurs, samedi 3 octobre 2026 à Ouagadougou, dans le cadre de l’exposition gouvernementale pour échanger avec les citoyens sur les actions et les réformes entreprises dans ce département.

Accompagné de ses collabora-teurs, le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, a fait le tour des différents stands consacrés aux structures relevant de son département, samedi 3 octobre 2026, à Ouagadougou. Il s’agit de la Société de transport en commun (SOTRACO), l’Agence nationale de la météorologie (ANAM), Air Burkina, l’Agence nationale de l’Aviation civile (ANAC) et la Brigade nationale de sapeurs-pompiers (BNSP). Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’exposition gouvernemen-tale, organisée à l’occasion de la 2e phase de l’édition 2026 des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

Après quoi, il a présenté au public les principales réalisations, acquisitions, innovations et capacités opérationnelles du ministère et de ses structures techniques. Emile Zerbo a présenté le recueil des lois et décrets couvrant la période de septembre 2022 à septembre 2026, ainsi que le magazine trimestriel du ministère en charge de l’administration territoriale. Il a également présenté les maquettes de deux aéronefs de type Embraer 190 d’Air Burkina et plusieurs projets structurants de la Société des aéroports du

Faso (SAFA).

Le ministre chargé de la Mobilité a dévoilé les solutions numériques développées par l’ANAC pour la gestion des incidents d’aviation et la digitalisation des badges d’accès aux aéroports. Les services de la SOTRACO et sa plateforme d’abonnement en ligne ont aussi été présentés aux visiteurs. Du côté de l’ANAM, les visiteurs ont pu découvrir les dispositifs consacrés à l’observation et au suivi des phénomènes météorologiques. La visite s’est poursuivie dans la cour du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO), où étaient exposés un bus de la SOTRACO, un parc météorologique de l’ANAM, une ambulance blindée, une échelle aérienne et une moto de la BNSP.

Le service de billetterie ainsi que l’initiative « Génération SAFA » ont également été présentés. Après cette étape, le ministre d’Etat chargé de la Mobilité a échangé avec les citoyens sur les actions menées par le département. Les discussions ont porté sur les libertés d’association, les libertés religieuses et le code général des collectivités territoriales. Pour Emile Zerbo, les réformes en matière de liberté d’association visent à renforcer les mécanismes de suivi des nombreuses associa-tions et organisations présentes au Burkina Faso.

Sur les libertés religieuses, le ministre d’Etat chargé de l’Administration territoriale a insisté sur la nécessité de préserver la coexistence pacifique entre les différentes communautés. Pour lui, les tensions et propos hostiles observés sur les réseaux sociaux, en raison des différences de croyances doivent être combattus, afin de préserver la cohésion sociale. « Vous avez bien vu l’acquisition des bus pour la SOTRACO qui fait la fierté de notre pays et qui permet à nos concitoyens de se mouvoir tranquillement dans les villes, aux élèves et aux étudiants de rejoindre en toute sécurité leurs écoles et leurs universités », a-t-il poursuivi.

Emile Zerbo a rappelé l’acquisition de deux avions pour Air Burkina, en vue de la relance de la compagnie nationale. Il a aussi relevé la construction de l’aéroport de

Bobo-Dioulasso et la reprise en main du Centre de contrôle des véhicules automobiles (CCVA) et le Conseil burkinabè des chargeurs (CBC). Les participants ont salué

la tenue de cet exercice de redevabilité qui leur a permis d’exposer leurs inquiétudes aux-quelles le ministre a apporté des réponses rassurantes. Razaag-Naaba Belemwendé de Boudri, un ancien maire, a reconnu le travail abattu par le gouvernement sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré.

Wendaabo Cathérine KOURAOGO