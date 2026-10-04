Exposition gouvernementale : les acquis du ministère de la sécurité présentés

Le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, a dressé le bilan de son département, vendredi 2 octobre 2026, à ouagadougou, dans le cadre de l’exposition gouvernementale.

Le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, s’est prêté à l’exercice de redevabilité, initié dans le cadre de l’exposition gouvernementale. Le dialogue avec le peuple a pris l’allure d’une mini-conférence. Pour ce qui concerne les acquis du département de la Sécurité, Mahamadou Sana a cité, le recrutement de 3 000 policiers, la création des unités spécialisées, le maillage du territoire national, l’acquisition de moyens mobiliers et logistiques, le renforcement de la sécurité urbaine, la création de la brigade Laabal, et bien d’autres actions en cours.

Selon lui, les recrutements ont contribué à améliorer le ratio entre agents de sécurité et population, passé d’un agent pour 648 habitants en 2021 à un agent pour 537 habitants en juin 2026. Le ministre de la Sécurité a indiqué que le taux de contrôle du territoire national est passé de 37,88 % en 2022 à 74,53 % en juillet 2026. Il a rappelé qu’en 2022, la RN1, reliant Ouagadougou à Bobo-Dioulasso, était coupée dans la zone de Boromo-Pâ-Houndé, tandis que la circulation sur la RN3 (Ouagadougou Kaya) était limitée à Korsimoro et celle sur la RN5 (Ouagadougou-Pô) à Nobéré.

« C’est un rappel historique nécessaire pour mesurer tous les efforts consentis en matière de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, afin que nous puissions aujourd’hui tenir nos activités en toute sécurité », a déclaré le ministre. Sur le port du casque, Mahamadou Sana a révélé qu’il est passé de 8,7 % à plus de 95 % en quatre ans. A la suite de son exposé, les citoyens ont énuméré de fortes préoccupations et attentes.

Il s’agit du maillage du territoire par les forces des commissariats de police ou brigades de gendarmerie, de l’utilisation de la drogue par les élèves, l’érection de débits de boisson à proximité des établissements, la consommation de chicha et de boisons frelatées par

les élèves. « Nous travaillons à dupliquer le dispositif de maillage de la ville de Ouagadougou.

Tous les chefs-lieux de régions ont des postes d’observation, mais sur les dimensions des villes », a-t-il expliqué en réponse au souhait de renforcement du maillage du territoire. Par ailleurs, il a fait savoir que le ministère de la Sécurité travaille à renforcer ce dispositif en vue d’accentuer le contrôle et l’observation.

Selon Mahamoudou Sana, le renforcement de la capacité opérationnelle, la modernisation des outils et process, le rapprochement des forces avec la population et la promotion d’une identité sécuritaire constituent des acquis à saluer. Toutefois, il a dénoncé le phéno-mène de raquette. « Nous devons aller au-delà des chiffres et des taux pour endiguer définitivement ce phénomène », a-t-il rassuré.

Emmanuel BICABA