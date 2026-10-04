Exposition gouvernementale: Mathias Traoré présente les réformes de son département

Le Ministre des serviteurs du peuple (MSP), Mathias Traoré, a animé le stand de son département lors de l’exposition gouvernementale, dimanche 4 septembre 2026, sur le site du SIAO. A l’issue de la visite des stands, il a eu une séance de dialogue avec le peuple.

A l’instar des autres départements ministériels, le Ministère des serviteurs du peuple (MSP) a participé à la journée de redevabilité entrant dans le cadre de l’exposition gouvernementale, dimanche 4 octobre 2026, à Ouagadougou. La première étape a été marquée par la visite des stands du ministère. Elle a été animée par le chef du département Mathias Traoré, en présence des missions diplomatiques et organisation internationales, d’une délégation de l’Assemblée législative du peuple (ALP) et de l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC).

Au cours de cette visite, le ministre des Serviteurs du Peuple a présenté les principales innovations et réalisations enregistrées dans les domaines de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, de septembre 2022 à octobre 2026. Pour Mathias Traoré, la première innovation est le changement de dénomination du ministère. L’objectif affiché est de faire de l’administration publique un véritable levier de l’action publique et de l’agent public un « serviteur du peuple ».

Dans le domaine de la fonction publique, le ministre a mis en avant la création de l’Inspection générale des ressources humaines, la déconcentration de certains actes de gestion et l’application de l’avancement de classe au mérite. Selon Mathias Traoré, cette dernière mesure a bénéficié à 42 224 agents publics en 2026. Il a par ailleurs fait savoir que 20 854 postes ont été pourvus dans la fonction publique d’Etat sur la période considérée.

A ces réalisations, a poursuivi le ministre des Serviteurs du peuple, s’ajoutent des innovations telles que le contrôle de l’authenticité des diplômes qui a permis de mettre à l’écart une vingtaine de personnes frauduleusement intégrées dans la fonction publique. « Il y a aussi la réduction du nombre de jours fériés de 15 à 11 et

la mobilisation des compétences burkinabè », a-t-il soutenu.

L’Assurance maladie universelle opérationnelle

Dans le domaine du travail, Mathias Traoré a relevé que l’adoption du nouveau Code du travail constitue l’une des principales réformes. Il a également souligné entre autres la revalorisation du SMIG, passé de 30 684 à 45 000 FCFA. En matière de protection sociale, le chef du département des serviteurs du peuple a évoqué l’opérationnalisation de l’assurance maladie universelle. Il a fait savoir que depuis le 1er février 2026, 451 192 personnes ont été immatriculées et 190 758 disposent de droits ouverts aux prestations.

En sus, Mathias Traoré a signalé l’opérationnalisation des plateformes eCARFO et eCNSS qui permettent de rapprocher les prestations de la CARFO et de la CNSS aux usagers. Dans les stands, des démonstrations ont été faites sur la correction électronique des copies des concours, sur l’accès en ligne aux informations administratives et salariales et sur le suivi des actes d’avancement. Au stand de la Caisse nationale d’assurance maladie universelle (CNAMU), Abdoulaye Ouédraogo a été enrôlé, et a reçu sa carte sous le regard des participants. A cette occasion, le ministre des Serviteurs du Peuple a invité les populations à visité les stands de l’exposition gouvernementale. Il a rassuré que les cartes CNAMU seront délivrées avec diligence, au profit des populations.

La visite des stands a été suivie d’une séance de dialogue entre le ministre des Serviteurs du Peuple, les délégués du peuple et les étudiants. Interrogé sur la question relative à la possibilité pour les admis aux concours professionnels de continuer à percevoir leurs indemnités, Mathias Traoré a fait savoir que le dossier a déjà été reçu et fait l’objet d’examen.

« Il convient aussi de le rappeler pour ne pas laisser croire que tous les agents ont été victimes. Il y en a qui ont reçu leurs indemnités. C’est au rappel que l’on a opéré les trop-perçus », a-t-il expliqué.Pour le participant Jean de Dieu Bambio, les échanges ont permis de lever certaines zones d’ombres. « Le ministre maitrise véritablement son département », a-t-il affirmé.

Galedie Kétoura SIMPORE