Gnagna : le TGI de Bogandé reprend du service dans ses locaux après deux ans d’absence

Le Tribunal de grande instance (TGI) de Bogandé a repris ses activités dans ses locaux, le lundi 18 novembre 2024, après plus de deux ans d’absence, a constaté l’AIB.

Après plus de deux ans et demi d’absence, le Tribunal de grande instance (TGI) de Bogandé a officiellement repris du service dans la ville, ce lundi matin. Dans une note datée du 18 novembre 2024, le président du TGI de Bogandé, Yempabou Onadja, informe les populations des départements de Coalla, Liptougou, Piéla, Thion, Manni, Bilanga et Bogandé, du retour effectif du tribunal à son siège. Pour les usagers, ce retour est perçu comme un véritable soulagement. Ils félicitent les autorités judiciaires pour cette initiative qu’ils estiment opportune et salutaire. Pour rappel, les services de la justice avaient été délocalisés à Fada N’Gourma, chef-lieu de la région de l’Est, le 18 mars 2022, en raison de l’insécurité.

Agence d’Information du Burkina