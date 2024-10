Grand banditisme : l’assassinat de leur acolyte tourne au démantèlement du réseau

La brigade territoriale de gendarmerie de Saaba a présenté au cours d’une conférence de presse, un réseau de présumés délinquants, le mercredi 9 octobre 2024, dans la commune de Saaba.

Dans la nuit du mardi 12 mars 2024, la brigade territoriale de gendarmerie de Saaba a été saisie d’une affaire d’agression à main armée dans le quartier Bargho, commune rurale de Saaba. Une enquête menée suite à la plainte a permis d’interpeller trois présumés auteurs de ce crime. Ils ont été présentés ,hier mercredi 9 octobre 2024, au cours d’une conférence de presse à la brigade territoriale de gendarmerie de Saaba. En sus de l’arrestation des 3 présumés malfrats, de nombreux matériels ont été saisis. Il s’agit, entre autres, 5 pistolets dont 4 automatiques et 1 de fabrication locale, 4 chargeurs de pistolets automatiques, 1 fusil Kalachnikov, 5 chargeurs de fusil AK 47, 234 munitions de 7,62 mm, 50 munitions de 09 mm, 10 munitions de 7,65 mm. Selon le Commandant de la brigade de recherche de gendarmerie (CBT) de Saaba, adjudant-chef Fatié Millogo, par ailleurs directeur de l’enquête, il s’agit d’un règlement de compte entre des membres d’un même réseau dont plusieurs faits criminels leurs sont reprochés notamment la détention illégale d’arme à feu, l’assassinat, les actes de grand banditisme et l’association de malfaiteurs. Le commandant de brigade a expliqué que la victime admise au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo avait été retrouvé dans un bain de sang. Cependant, M. Millogo a précisé que le défunt a pu identifier et donner les identités de ses agresseurs qui seraient ses propres compagnons avant de rendre l’âme. Les enquêtes ouvertes, a-t-il poursuivi, ont révélé que les présumés auteurs d’assassinat étaient également recherchés par la brigade territoriale de gendarmerie de Gomblora dans la région du Sud-Ouest, pour d’autres faits criminels.

Un complice en cavale

« Grâce à l’appui de l’Agence nationale de renseignement (ANR) et des réseaux de téléphonie mobile, l’un des présumés agresseurs a été localisé et arrêté à Koupela par la brigade territoriale de gendarmerie de cette ville, le lundi 30 septembre 2024 », a confié le commandant Millogo. Il a aussi soutenu qu’après auditions et investigations, 2 autres complices ont été démantelés, ce qui porte le nombre à 3 présumés malfaiteurs arrêtés. Le pandore a en outre relevé qu’ils sont tous des hommes burkinabè dont l’âge est compris entre 31 et 46 ans. « 2 autres complices ont été arrêtés par la brigade de recherche de Gomblora et 1 est en fuite », a précisé le commandant. Il a signalé que les personnes interpellées seront conduites devant le Procureur du Faso, près le Tribunal de grande instance Ouaga II. Le représentant du commandant de compagnie de gendarmerie de Ouagadougou, adjudant-chef major, Ernest Tio, a félicité les différents intervenants pour la franche collaboration et invité la population à toujours faire confiance aux Forces de défense et de sécurité (FDS) en dénonçant tout cas suspect. L’adjudant-chef major Ernest Tio a par ailleurs assuré que les opérations se poursuivent pour démanteler d’autres réseaux. Répondant aux préoccupations des journalistes, le commandant de la brigade de recherche de Saaba a laissé entendre que le réseau opérait depuis 15 ans principalement dans les périphéries et campagnes surtout dans les sites aurifères. Il a aussi indiqué que des questions de leadership ont créé une dissension dans le groupe ce qui a conduit à un règlement de compte.

SIDGOMDE