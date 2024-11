IVe édition de la Nuit des Lompolo : 21 prix décernés aux professionnels des arts dramatiques

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a tenu, le vendredi 15 novembre 2024, la IVe édition de la nuit des Lompolo, à Ouagadougou.

Suspendue depuis 2016, la Nuit des Lompolo a été relancée avec une nouvelle dynamique. La IVe édition s’est tenue le 15 novembre 2024 à Ouagadougou. Sous la présidence du Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, cet événement phare a mis à l’honneur les professionnels des arts dramatiques du pays. Dans son discours prononcé par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, le Premier ministre a exprimé sa satisfaction pour cette reprise. Il a aussi salué la résilience des acteurs culturels. « La culture reste un secteur actif, en phase avec les aspirations des plus hautes autorités du pays », a-t-il affirmé.

Le chef du gouvernement a également rappelé l’importance des arts dramatiques dans la quête de paix et la cohésion sociale, tout en insistant sur l’usage des langues nationales dans les œuvres. « Nous avons voulu que les langues nationales soient représentées au même titre que le français en accord avec notre Constitution et la vision du président du Faso », a-t-il déclaré.

Le thème de cette édition : « Les arts dramatiques au Burkina Faso : défis, perspectives endogènes face aux mutations, transformations et enjeux de la création artistique », traduit l’ambition de promouvoir les disciplines telles que le théâtre, le conte, le cirque, l’humour et les marionnettes.

Le ministre de la Culture a précisé que cet événement vise à renforcer le rôle des arts dramatiques dans le paysage culturel burkinabè et à encourager la création artistique. « Il s’agit de créer un cadre d’excellence et de promouvoir les acteurs et structures des arts dramatiques », a-t-il ajouté.

Lors de cette soirée, 21 prix ont été décernés, dont 12 prix collectifs de 1,5 million de francs CFA chacun, et 9 prix individuels de 500 000 francs CFA, accompagnés de trophées et d’attestations de reconnaissance.

Parmi les lauréats, le metteur en scène Mahamadi Tindano, s’est distingué en remportant deux prix majeurs pour son œuvre « Amoro, chef de guerre Tiéfo : la bataille de Noumoun-Daga ». En plus du prix de la meilleure mise en scène, il a été sacré meilleur auteur burkinabè des arts dramatiques.

Pour le parrain de l’événement, Dr Jacob Yarabatioula, cette célébration souligne l’importance des arts dramatiques dans le développement national. « Ces disciplines contribuent à la cohésion sociale et au rayonnement culturel de notre pays », a-t-il affirmé.

La cérémonie a également été marquée par la remise de deux prix spéciaux par le Bureau burkinabè du droit d’auteur (BBDA), témoignant de la diversité et de la richesse des contributions artistiques.

Abdoulaye BALBONE

Gustave KONATE

(Collaborateur)