Kaya : les personnes vivant avec un handicap reçoivent finalement 3 500 alevins

Dans sa parution du mercredi 17 avril 2024, Kantigui avait fait cas de difficultés de personnes en situation de handicap de Kaya pour rentrer en possession de 2 000 alevins que le ministère en charge de l’élevage leur avait donnés. L’écrit de Kantigui a poussé une équipe de la direction régionale en charge des ressources halieutiques du Centre-Nord et l’inspection technique des services du ministère à échanger avec les acteurs concernés. A l’issue de ces entretiens, un rapport dont Kantigui a obtenu copie a été produit. Il en ressort que le centre des personnes vivant avec un handicap n’a reçu que 1 000 alevins sur les 3 000 prévus par la Direction générale des ressources halieutiques (DGRH) comme l’a écrit Kantigui, mais « pour cause de mortalité élevée lors du transport des alevins ». Aux dernières nouvelles, Kantigui a appris que la DGRH a doté ces personnes en situation de handicap de 3 500 alevins, le 28 avril 2024, avec une promesse d’appui en aliments. De même dans ledit rapport, il est recommandé la réhabilitation de leur forage « dans un bref délai ». Kantigui tient toutefois à préciser que contrairement à ce qu’il a soutenu dans sa parution du 17 avril dernier, les 2 000 alevins ne leur avaient pas été promis par le ministre en charge de l’élevage. Ils sont simplement l’expression de besoins acheminés à la DGRH. De même, la direction régionale en charge de l’élevage du Centre-Nord estime ne leur avoir pas demandé de cotiser 20 000 F CFA chacun, pour le carburant. « La direction leur a demandé de s’organiser pour aller enlever les alevins à Bagré. Ils ont cotisé entre eux pour le carburant et un projet a mis à leur disposition un véhicule », a clarifié une source de Kantigui. En tous les cas, Kantigui se réjouit du dénouement heureux de cette situation consécutivement à son écrit qui ne visait que ce « happy end ». Kantigui tire son chapeau au ministère pour la diligence avec laquelle le problème a été traité.

Bittou : difficile renouvellement du bureau des transporteurs de la gare

En séjour à Bobo-Dioulasso la semaine dernière pour participer à la Semaine nationale de la culture (SNC), Kantigui a échangé avec des acteurs du transport de Bittou en séjour dans la ville de Sya. Des discussions, il ressort que le renouvellement du bureau des transporteurs de la gare de Bittou initialement prévu pour le mardi 23 avril 2024 à la mairie, a été reporté du fait d’«incompréhensions » entre les transporteurs et la mairie de Bittou. « Après la mésentente à la mairie, l’association s’est retrouvée à la gare et a renouvelé le bureau désormais présidé par Yabyouré Sana », a confié l’interlocuteur de Kantigui. Elle a précisé que la mairie de Bittou a signé un contrat de location de la gare, d’une durée d’une année renouvelable avec l’association dont le récépissé est arrivé à expiration depuis 2021. « Le dernier contrat qui est de 125 000 F CFA par mois, date de 2018 avec l’association. La question que l’on se pose est : qu’en est-il de l’argent ces 5 dernières années durant lesquelles le contrat n’a pas été signé ? », s’interroge la source de Kantigui. Elle se demande pourquoi la gestion de cette gare ne peut pas être confiée à un Comité de gestion (COGES) au lieu d’une association. Kantigui appelle la commune à tirer au clair les choses, dans un contexte où les autorités nationales travaillent à compter sur nos ressources propres pour un développement endogène.

Kantigui

kantigui2000@gmail.com

(+226) 25 31 22 89