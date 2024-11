Les Forces combattantes enregistrent d’importantes victoires ces dernières semaines

Au cours de la première quinzaine du mois de novembre, les Forces armées combattantes ont remporté d’importantes batailles grâce à leur engagement et à leur détermination sur tous les fronts, a appris l’AIB.

Dans la région du Centre-Nord, zone de Boulsa, des terroristes ont harcelé, le 14 novembre 2024, une position des Forces combattantes à Bonam.

Les vecteurs aériens appelés en renfort ont suivi l’ennemi jusqu’à leur QG à Zeguedeguin, où ils s’étaient installés sous des arbres.

Les opérateurs aériens ont ciblé le groupe le plus nombreux pour le neutraliser, tandis que les rescapés se sont fondus dans la nature.

Deux jours plus tôt, les Forces combattantes en poste à Kantchari ont infligé une cinglante défaite à des criminels venus les attaquer.

Les fuyards ont été interceptés vers Nassougou par les vecteurs aériens et neutralisés.

Dans la même localité de Nassougou, les pilotes avaient neutralisé, le 9 novembre 2024, un important groupe de terroristes cachés sous de grands arbres.

A Solhan, dans la région du Sahel, tôt dans la matinée du 7 novembre 2024, les vecteurs aériens ont rapidement appuyé un poste avancé en proie à une attaque.

Une frappe de drone a touché la tête de la colonne des fuyards, avant que des avions de chasse ne fassent pleuvoir des salves de roquettes sur les assaillants retranchés dans les maisonnettes d’un hameau.

Dans la Boucle du Mouhoun, les Forces combattantes ont pris l’initiative, le 6 novembre 2024. Dans les zones de Daboura et de Sami, elles ont tendu des embuscades à des criminels, les neutralisant et récupérant du matériel de guerre. Le 5 novembre 2024, à Silmangué, les Forces combattantes ont maintenu leur vigilance. Tôt dans la matinée, au niveau de leur poste avancé, elles ont engagé le combat avec l’ennemi.

Les vecteurs aériens, arrivés en renfort, ont ciblé les criminels. Les Forces au sol ont effectué des ratissages et récupéré du matériel encore utilisable.

Dans la région du Centre-Est, les Forces combattantes ont relevé un défi similaire à Bilemtenga, le 5 novembre 2024.

Après avoir été repoussés, les terroristes ont pris la fuite vers l’Est. La tête du peloton a été neutralisée par des frappes aériennes. Les rescapés ont abandonné leurs motos pour grimper des arbres afin d’échapper au déluge de feu. Peine perdue : ils ont été violemment frappés.

Les Forces terrestres sont arrivées sur place, piégeant les fuyards. Pris de panique, ces derniers ont appelé leurs comparses en renforts, équipés d’une mitrailleuse lourde de calibre 12.7.

Les Forces aériennes ont pilonné l’arme lourde, tandis que les combattants au sol ont achevé le travail et récupéré le matériel encore utilisable.

Rappelons que dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2024, le 18e BIR a mené une offensive foudroyante contre une base terroriste dans la zone de Ban.

De nombreux terroristes ont été neutralisés et des armes récupérées.

Le 1er novembre 2024, les vecteurs aériens ont neutralisé des terroristes et détruit leurs engins alors qu’ils s’apprêtaient, en plusieurs groupes, à perturber des travaux de sécurisation à Namissiguima, dans la région du Centre-Nord.

Le lendemain, dans la zone de Nawoubkiba, les guetteurs aériens ont observé des renforts terroristes en pleine progression, se dirigeant vers un autre groupe pour tenir une réunion.

Un puissant missile s’est abattu au milieu d’eux, peu avant le conclave. Les unités au sol ont achevé les opérations.

Le 4 novembre 2024, les vecteurs aériens ont engagé une course-poursuite contre des voleurs de bétail dans la zone de Réga, dans la région du Nord.

Les criminels ont abandonné le bétail pour se réfugier dans un hameau. Ils ont été neutralisés jusqu’à leur base de Gala, au sud de Gomboro.

Des victoires ont été enregistrées dans d’autres fronts contre les forces du mal.

Agence d’information du Burkina