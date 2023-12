Ouahigouya : La maman de ladji Yôrô exhorte les Burkinabè à finir la guerre contre les terroristes   

Hadja Mariam Mandé, mère du célèbre défunt résistant Ladji Yôrô, a remercié samedi 23 décembre 2023, les Burkinabè, pour les soutiens dont sa famille a bénéficié et les a exhortés à finir la guerre contre les terroristes.

23 décembre 2021- 23 décembre 2023, cela fait deux ans que le Volontaire pour la défense de la patrie (VDP), Ladji Yôrô, est tombé sous les balles assassines des hommes armés non identifiés, avec plus de 40 compagnons de lutte.

En ce jour d’anniversaire, des Organisations de la société civile (OSC), notamment le Mouvement des jeunes patriotes engagés, le Mouvement les patriotes du Nord et le Mouvement Bayiri, ont organisé le samedi 23 décembre à Ouahigouya une journée d’hommage.

En rappel, c’est le 23 décembre 2021 que Ladji Yôrô et plus de 40 autres VDP, lors de l’escorte d’un convoi de ravitaillement de vivres pour la ville de Titao, ont perdu la vie à You dans une embuscade tendue par les groupes armés terroristes.

Sidwaya.info