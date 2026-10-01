Rentrée scolaire 2026-2027 dans le Djôrô : le gouverneur invite parents, enseignants et élèves à jouer leur partition

Le gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, a officiellement lancé la rentrée pédagogique 2026-2027, le jeudi 1er octobre 2026, à l’Ecole primaire publique de Niobini à Gaoua. Il a appelé l’ensemble des acteurs du système éducatif à s’impliquer davantage dans la formation des hommes et des femmes appelés à contribuer au développement du pays.

Le gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, accompagné des corps constitués et des acteurs du système éducatif, a donné le coup d’envoi de la rentrée pédagogique 2026-2027 dans la région du Djôrô. La montée des couleurs nationales, au son du Dytanié entonné en Lobiri par les élèves de l’Ecole primaire publique de Niobini, a marqué, le jeudi 1er octobre 2026, le lancement officiel de la nouvelle année scolaire dans la région. Après la cérémonie, il a visité quelques salles de classes de l’établissement. Il s’est ainsi entretenu avec les élèves et leur a prodigué des conseils.

Il les a encouragés à être assidus, attentifs et à prendre au sérieux leurs études. La visite s’est poursuivie au Collège d’enseignement général (CEG) de Niobini. Sur place, le gouverneur a échangé avec les enseignants et les a encouragés à poursuivre leurs efforts au service de l’éducation et de la formation des apprenants. Cette rentrée intervient après une année scolaire 2025-2026 marquée par une amélioration des résultats scolaires dans la région. Le gouverneur a salué les efforts de l’ensemble des acteurs de l’éducation et relevé une progression de six points du taux de succès aux examens, porté à 94%.

Pour Siaka Barro, cette performance doit encou-rager les acteurs à poursuivre leurs efforts. Il les a invités à maintenir leur engagement afin de permettre à la région d’enregistrer de bons résultats au terme de l’année scolaire 2026-2027. Le gouverneur a également exhorté les élèves à suivre les conseils de leurs enseignants et de leurs parents et à s’investir davantage dans les études. Aux parents d’élèves, il a demandé de renforcer le suivi des enfants à la maison. Il a insisté sur la nécessité d’un accompagnement de proximité, estimant que la responsabilité de l’éducation ne saurait reposer uniquement sur les enseignants.

« Si une éducation est donnée à l’école et que ce n’est pas suivi à la maison, ça ne peut pas porter, ça ne peut pas prospérer », a-t-il déclaré. Pour lui, chaque acteur doit jouer pleinement sa partition afin de contribuer à la formation de citoyens dignes et

responsables. A entendre le gouverneur, la souveraineté du Burkina Faso dépend de la qualité de ses ressources humaines. La formation des futurs citoyens, a-t-il poursuivi dans ses explications, commence dès la base, avec l’enseignement primaire, avant de se poursuivre dans les autres niveaux du système éducatif.

C’est pourquoi, il a appelé l’ensemble des acteurs à s’impliquer davantage dans la formation des hommes et des femmes appelés à contribuer au développement du pays et à l’affirmation de sa dignité. Le directeur régional de l’Education préscolaire, primaire et non formelle du Djôrô, Sié Palé, a, pour sa part, présenté les principales innovations de l’année scolaire 2026-2027.

Il a notamment évoqué la généralisation de l’éducation bi-plurilingue. Selon lui, les écoles abritant des classes de CP1 devraient désormais intégrer l’enseignement des langues locales aux apprentissages. Cette réforme s’inscrit dans un processus de transformation du système éducatif, avec notamment une adaptation des contenus d’enseignement aux réalités nationales.

Egalement, Sié Palé a expliqué que certains contenus enseignés ont été révisés afin de mieux prendre en compte les réalités du Burkina Faso. Il a notamment cité l’enseignement de l’histoire, avec la révision de certaines formulations relatives à la période coloniale. Dans le même esprit, a-t-il indiqué, « l’éducation civique et morale évolue vers l’éducation à la citoyenneté et au patriotisme ».

Boudayinga J-M THIENON