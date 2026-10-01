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dimanche, 4 octobre 2026
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Rentrée scolaire 2026-2027 : le Président du Faso souhaite plein succès au monde éducatif

Par
JK. Sidwaya
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Dans un message, le Président du Faso, Ibrahim Traoré a souhaité une bonne rentrée au monde éducatif.

Aujourd’hui 1er octobre 2026 marque la reprise des activités scolaires et académiques sur l’ensemble du territoire national. J’adresse mes vœux de bonne rentrée et de plein succès aux élèves, étudiants, enseignants ainsi qu’aux personnels d’encadrement et d’appui.

Dans la dynamique de la Révolution Progressiste Populaire (RPP), l’éducation, l’enseignement, la science et les technologies revêtent un caractère stratégique et nous entendons y consacrer toute l’attention nécessaire, convaincus que le capital humain demeure le principal levier du développement endogène et de la souveraineté réelle. C’est pourquoi nous avons engagé plusieurs réformes qui vont de la relecture des curricula à la construction d’infrastructures modernes et adaptées.

J’invite la communauté éducative à contribuer activement à l’atteinte des objectifs fixés. L’État continuera à jouer son rôle régalien pour une éducation de qualité pour tous au Burkina Faso.

Bonne rentrée scolaire et académique 2026
La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

Camarade Capitaine Ibrahim TRAORE,
Président du Faso, Chef de l’État

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