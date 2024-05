Réélu en mars dernier avec plus de 87% des voix, Vladimir Poutine sera le président de la Fédération de Russie jusqu’en 2030. Il vient officiellement de prendre ses fonctions pour un cinquième mandat. Il a promis, lors de sa prestation de serment, de respecter les droits de l’homme et des citoyens, de respecter et de défendre la Constitution, la souveraineté, l’indépendance et la sécurité de la Russie.

Alassane KERE