Symposium international sur le transport et la logistique en Afrique : le Ve édition prévue du 20 au 22 octobre prochain à Ouagadougou

Le Conseil burkinabè des chargeurs (CBC) a annoncé, au cours d’une conférence de presse, le vendredi 2 octobre 2026 à Ouagadougou, la tenue de la Ve édition du Symposium international sur le transport et la logistique en Afrique (Translog Africa).

La Ve édition du Symposium international sur le transport et la logistique en Afrique (Translog Africa) va se tenir du 20 au 22 octobre 2026, à Ouagadougou. L’information a été donnée au cours d’une conférence de presse animée par le Conseil burkinabè des chargeurs (CBC), vendredi 2 octobre 2026. Cette édition va réunir autour du thème « Résilience et sécurisation des chaînes logistiques dans un environnement mondial en pleine mutation », les acteurs du transport et de la logistique sur les enjeux actuels du secteur.

Selon la Directrice générale (DG) du CBC, Denise Bado, par ailleurs, présidente du comité d’organisation, le symposium va favoriser les échanges d’expériences et permettra de formuler des recommandations adaptées aux mutations que connaissent les chaînes logistiques, entre autres. Pour elle, le choix du thème intervient dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques, les perturbations des flux commerciaux et les exigences croissantes en matière de sécurité et de durabilité.

Elle a déclaré que la rencontre va également permettre aux Burkinabè de mieux comprendre le fonctionnement de la chaîne du transport, notamment ce qui se passe avant et après le passage portuaire. « L’ambition est de faire venir au Burkina Faso des représentants des ports et d’autres acteurs pour que les opérateurs nationaux puissent mieux comprendre le parcours d’une marchandise, depuis son point d’origine jusqu’à sa destination finale », a-t-elle laissé entendre.

Des panels au programme

L’évènement prévoit, aux dires de la présidente du comité d’organisation, une communication introductive suivie de quatre panels thématiques.

« Les échanges porteront notamment sur les stratégies de résilience, la sécurisation et la transformation numérique des chaînes logistiques, la performance des corridors et l’intégration régionale. Il y aura en plus, le financement des infrastructures logistiques, l’industrialisation, l’intelligence économique ainsi que la durabilité des systèmes portuaires et logistiques », a-t-elle fait savoir.

Qu’attendent les organisateurs de ce conclave ? Quelles sont les innovations pour cette édition ? Quels sont les défis à relever dans le cadre de l’acheminement des marchandises ? Ce sont autant de questions évoquées par la presse. De l’avis de la DG du CBC, sur le plan économique, les organisateurs attendent de cette mobilisation des retombées pour le Burkina Faso. « La présence de participants étrangers devrait contribuer à renforcer la visibilité du Burkina Faso et favoriser les échanges. Les professionnels pourront également développer leurs contacts et mieux maîtriser les circuits d’approvisionnement », a-t-elle renchéri.

Pour Denise Bado, il est attendu de ce symposium plus de 300 participants de plusieurs pays africains, à savoir le Ghana, le Bénin, le Cameroun, le Nigeria, la Guinée, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo et le Sénégal.

« La participation des pays de la confédération des Etats du Sahel est également attendue. L’ambition est d’atteindre 600 participants. Le nombre définitif dépendra cependant de l’évolution des inscription », a-t-elle signifié.

Sur le plan des innovations, elle a fait cas du choix des communicateurs qui vise des échanges d’expériences entre les acteurs de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale. Des visites touristiques sont en outre prévues afin de faire découvrir aux participants, les richesses du pays des Hommes intègres, a-t-elle ajouté. Pour l’acheminement des marchandises, la DG du CBC a déploré, à l’avance le fait que le Burkina Faso soit un pays sans littoral et dépende de plusieurs corridors pour l’écoulement de ses marchandises.

« Le Burkina Faso utilise cinq pays de transit et sept ports. Le dépotage des marchandises, c’est-à-dire leur sortie des conteneurs avant leur acheminement par camion, reste une pratique observée dans le transport à destination du Burkina Faso. Les acteurs du transport et de la logistique seront appelés à examiner tous ces problématiques lors de la Ve

édition de Translog Africa », a conclu Denise Bado.

Samira Alida KAMBOU

Rasmatou OUEDRAOGO

(Stagiaire)