Toma : une présumée « livreuse » de carburant et son mari aux arrêts

Kantigui, de passage dans la province du Nayala, la semaine dernière, a appris avec étonnement qu’une femme vivant dans un village aux encablures de Toma a été arrêtée ainsi que son mari pour des soupçons de stockage et de trafic illicite de carburant. De ce qui a été raconté à Kantigui par une source au sein des Forces combattantes, tout porte à croire que cette dernière livrerait de l’essence à des terroristes. En effet, selon les informations, la dame rendait régulièrement visite à ses parents au secteur 1 de Toma. C’est une fois à Toma, qu’elle fait remplir le réservoir de sa moto à la station et transvase son contenu dans un bidon quelques instants après. A ce qui parait, elle peut faire cela une dizaine de fois par jour à des endroits différents et le carburant collecté dans les bidons serait ensuite acheminé aux terroristes. Mais, grâce à la vigilance des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), la dame a été arrêtée ainsi que son mari, pour complicité. Kantigui qui suit de près la situation espère bien que l’enquête en cours permettra de tirer les choses au clair.

Fada N’Gourma : deux enfants meurent par noyade

Kantigui a été consterné par la mort de deux enfants, il y a deux semaines, après une grande pluie qui s’est abattue sur la ville de Fada N’Gourma. Ces deux enfants sont morts par noyade dans une rivière située au secteur 6, non loin de l’Ecole nationale de santé publique (ENSP). Les deux infortunés, tous de sexe masculin, s’y étaient rendus à l’insu de leurs parents pour se baigner, selon des informations parvenues à Kantigui. Très affligés par la disparition brutale de leurs progénitures qui étaient leurs uniques enfants, selon la source de Kantigui, les parents sont inconsolables. Pour éviter un tel drame, Kantigui invite chaque parent à avoir un œil sur les enfants surtout que l’hivernage s’annonce.

Offensive de l’Armée de terre sur Facebook

Féru des réseaux sociaux, Kantigui scrute quotidiennement les pages et profils Facebook, à la recherche de l’information. C’est ainsi qu’il a constaté une présence active de l’Etat-major de l’armée de terre (EMAT) sur sa page Facebook dénommée : « Armée de Terre du Burkina Faso ». En cherchant à comprendre, Kantigui a appris que dans ce contexte de lutte sans merci contre le terrorisme, la communication occupe une place de choix pour les Forces de défense et de sécurité (FDS). L’institution militaire, a-t-on soufflé à Kantigui, a donc entrepris une dynamisation de sa communication à travers la création et l’animation de plusieurs supports dont l’un des plus en vue est cette page Facebook. « Avec l’implosion des moyens d’information et de communication électroniques soutenue par une accessibilité plus accrue à la toile, l’animation de cette plateforme d’informations permettra aux Forces armées nationales de disposer d’un moyen supplémentaire d’expression pour mieux se faire connaître. En effet, aujourd’hui plus que jamais, l’Armée de terre, à l’instar des autres composantes, a besoin d’être davantage comprise par les laborieuses populations », a confié à Kantigui, une source militaire. Dans un contexte où les fake-news pullulent sur les réseaux sociaux, Kantigui invite donc les personnels des FDS et l’ensemble des Burkinabè à s’approprier cette page qui est une plateforme fiable et sûre en matière d’information.

Gnagna : le déversoir du barrage de Bogandé menace de céder

De passage dans la province de la Gnagna, le weekend passé, Kantigui a constaté que le déversoir du barrage de Bogandé est dans un état inquiétant. En effet, l’infrastructure est fortement dégradée et pourrait même céder si rien n’est fait. Selon des professionnels du domaine, après les premières pluies tombées dans la première quinzaine du mois de mai, le déversoir du barrage présente déjà des failles au point que l’eau suinte abondamment sous l’évacuateur de crue. Malgré les initiatives du comité du périmètre irrigué et des exploitants pour réhabiliter l’infrastructure, a-t-on rapporté à Kantigui, c’est toujours le statu quo. Pourtant, ce barrage qui existe depuis 1966 occupe de nombreux exploitants dont des personnes déplacées internes. Un barrage tout aussi important pour les éleveurs qui y conduisent quotidiennement le bétail pour l’abreuvement. De ce fait, il joue un rôle important dans le développement de l’économie locale. Kantigui appelle l’autorité compétente à faire diligence pour sauver l’unique barrage qui reste à la commune de Bogandé, les deux autres n’étant plus fonctionnels depuis longtemps.

Toma : un jeune bastonné à cause d’une fille

Kantigui, en séjour à Toma dans le Nayala, est tombé des nues en apprenant qu’un jeune a été bastonné par des individus pour une histoire de fille. Selon l’interlocuteur de Kantigui, le jeune en question, natif de Toma, est allé rendre visite à sa copine qui est également courtisée par un autre. Malheureusement, les deux rivaux se sont croisés et les choses ont tourné autrement par des explications physiques. Dans l’altercation, l’un des rivaux a appelé trois de ses camarades qui sont venus bastonner copieusement le second. Kantigui, qui regrette cette altercation, interpelle tout un chacun à savoir raison garder surtout que la fille n’est l’épouse d’aucun d’entre eux.

