Utilisation du biodigesteur : une technologie pour améliorer les conditions de vie des ménages

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Amadou Dicko, était à Ténado dans la province du Sanguié, le jeudi 17 octobre 2024. Il est allé toucher du doigt, les réalités et les avantages du biodigesteur installé dans des ménages.

Un biodigesteur de type Fasobio-15 d’une capacité de 4 m3, a été installé en 2022, dans la famille de Beyié Bakiono à Tio, dans la commune de Tenado, localité située à une trentaine de kilomètres de Koudougou. Le ménage a reçu, le jeudi 17 octobre 2024, la visite du ministre délégué auprès du ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Amadou Dicko. Après avoir expliqué à l’hôte du jour, les matériaux utilisés pour la réalisation de cette technologie, M. Bakiono a signifié que le biodigesteur, en plus de la cuisson propre et de l’éclairage qu’il fournit, réduit les dépenses sur l’achat d’engrais et de combustible, alimente les porcs avec de l’effluent et produit du compost qui améliore la productivité au niveau de la production maraîchère et céréalière. Tasseré Bassolé, Babou Issaka Bassono, également bénéficiaires de cette technologie, ont loué ses avantages et souhaité que les initiateurs la renforcent, afin que d’autres ménages puissent aussi en bénéficier. Le chef de projet biodigesteur de la Croix-Rouge burkinabè, Issoufou Ouédraogo, a confié que la commune de Tenado est exposée chaque année à des inondations et des grands vents qui impactent sur les écosystèmes. C’est la raison pour laquelle, selon lui, la Croix-Rouge a jugé nécessaire, de faire intervenir ce projet dans ladite localité, en vue de soutenir les victimes de ces catastrophes. Le ministre délégué Dicko, a souligné que le biodigesteur produit du gaz et de l’électricité à travers des lampes spécifiques-biogaz, ce qui contribue à diminuer la coupe abusive du bois. Lancé en 2010, le programme de cette technologie est à terme et il a fait savoir que le ministère est sur la relecture de son organigramme, où il est prévu une entité pour la relance.

Plus de 16 000 installations au niveau national

Le biodigesteur est accessible aux producteurs et est en adéquation avec leurs besoins pour l’amélioration de leurs conditions de vie. « Une technologie dont la vulgarisation est à encourager. Elle permet de créer la ville au village, car elle est à la portée du petit producteur et n’exige pas beaucoup d’intrants », a soutenu, le directeur du développement des productions animales, Ibrahim Harouna Maïga. Pour le secrétaire exécutif de l’Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l’Ouest et du Centre (AB.AOC), Mourima Maï Moussa, plus de 16 000 installations ont été déjà faites et c’est au regard de ces résultats encourageants, que l’alliance a été créée. Il a confié qu’en dehors de Tenado, plusieurs autres localités verront la réalisation de ce projet semblable.

« Nous travaillons actuellement sur trois axes, à savoir, l’environnement favorable, la demande et l’offre. Il faut que nous accompagnions les ménages et surtout les entrepreneurs pour qu’ils puissent avoir la possibilité de faire des affaires autour de cette technologie », a-t-il justifié. Pour ce projet, la Croix-Rouge a appuyé les ménages avec du ciment, des malaxeurs, des volontaires terrains pour l’apport des agrégats, du bétail et des activités génératrices de revenus. De l’avis du chef de projet biodigesteur, après installation, les ménages sont suivis afin de leur permettre d’exploiter de façon optimum les avantages liés à cette technologie. « Le risque zéro n’existe pas. Mais, il serait difficile qu’il y ait un risque d’explosion avec cette technologie, car le gaz est stocké au niveau du dôme et lorsqu’il y’a surcharge, il se dissipe de façon automatique », a rassuré M. Ouédraogo.

Afsétou SAWADOGO