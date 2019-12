Les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont été désignées à l’unanimité par les Editions Sidwaya, comme « personnalité de l’année 2019 ». En choisissant ces hommes et femmes, nous voulons saluer leur courage, leur détermination et leur don de soi, eux qui ont fait le serment de défendre la mère-patrie jusqu’au sacrifice suprême. Ces Hommes, qui ont appris l’art de la guerre pour préserver la paix, ont été amenés à faire face à des groupes armés terroristes qui veulent déstabiliser le Burkina Faso. Face à l’adversité, ils font preuve de combativité dans cette guerre asymétrique imposée à la nation. Même les pertes humaines subies en leur sein n’ont pas affecté le moral des troupes plus que jamais décidées à en découdre avec les forces du mal. Bien au contraire, nos FDS sont montées en puissance et sont en train de faire subir des revers aux assaillants. Dans la journée du 24 décembre 2019, pour ne citer que ce haut fait de guerre, ils ont abattu 80 individus armés non identifiés à Arbinda dans le Sahel. En les faisant Hommes de l’année, c’est également un témoignage de solidarité et de compassion envers les veuves et les orphelins des FDS tombées sur le champ de bataille, mais aussi à la mémoire de tous les civils décédés à la suite des attaques terroristes. Malgré les émotions que cela suscite, le Burkina est et restera debout, comme l’a dit le chef de l’Etat, Roch Marc Christian Kaboré. Vaille que vaille, nous vaincrons les ennemis de la nation !

La Rédaction