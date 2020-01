Deuxième club de la capitale burkinabè, le Rotary club Ouagadogou Savane s’est engagé, depuis quelques années à travers des dons de vivres, à donner le sourire aux personnes démunies lors des fêtes de fin d’année.

Depuis plus de vingt-deux ans, le Rotary club Ouagadougou Savane(RCOS) crée du bonheur pour les personnes en difficulté au Burkina Faso. Promotion de la santé (Lutte contre le cancer et don d’ambulance), de l’environnement (reboisement), sont, entre autres, les principales actions de l’association à travers le pays des Hommes intègres.

Sans oublier des dons de vivres aux personnes âgées, aux femmes et aux enfants défavorisés à la veille des fêtes de fin d’année (Noel et réveillon).Les religieuses de l’église catholique à la retraite, les vieilles dames accusées de sorcellerie, les enfants démunis de l’arrondissement n°4 et les femmes de la commune rurale de Komsilga ont été les bénéficiaires des dons de vivres du RCOS.

Le 22 décembre dernier, les rotariens de Ouagadougou Savane étaient encore à Komsilga avec de l’attieké, des pâtes alimentaires, du poisson, de la sucrerie, de l’huile alimentaire, du sucre, du riz, etc.). Ainsi une certaine de femmes ont pu, selon le président du Rotary club Ouagadougou Savane, Pema Bamouni, « fêter dignement et convenablement ».

Pour Monsieur Bamouni, ce soutien est un retour d’ascenseur aux personnes en difficulté. « Notre idéal est de servir nos communautés en particulier les personnes en difficultés, un peu déshéritées. Si on a eu un peu de chance, il faut retourner l’ascenseur à ceux qui n’ont pas eu autant de chance », a-t-il conclu. Officialisé en 1998, le Rotary club Ouagadougou Savane promeut la solidarité (servir autrui), la probité, l’entente et la paix au Burkina Faso.

Alassane KERE