Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu le mercredi 12 février 2020 au palais de Kosyam, l’ambassadrice de la République fédérale du Nigeria, Rahmatu Dunama Ahmed, en fin de mission.

Après avoir passé deux ans, l’ambassadrice de la République fédérale du Nigeria, quitte définitivement le Burkina Faso. En fin de mission, Rahmatu Dunama Ahmed, est allée « faire ses adieux » au Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. « Nous avons parlé de la coopération entre le Burkina Faso et le Nigeria dont les deux peuples entretiennent des relations d’amitié très excellentes. Les échanges ont notamment porté sur les possibilités et les moyens de renforcer davantage ces liens », a-t-elle déclaré à sa sortie d’audience. Selon la diplomate, la rencontre de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la fermeture des frontières entre son pays et les autres Etats, a aussi été abordée au cours de l’entrevue avec le chef de l’Etat. « Le président du Faso a été mandaté pour convoquer une réunion en vue de discuter de la question afin que tout revienne à la normale. Ladite rencontre est prévue pour se tenir les 14 et 15 février 2020 au Burkina Faso et nous espérons avoir la participation d’une délégation qui viendra de la République fédérale », a précisé Rahmatu Dunama Ahmed. Elle a aussi fait savoir qu’il existe une commission mixte de coopération entre son pays et celui des Hommes intègres et la dernière session s’est tenue en 2017. Les deux parties devraient se rencontrer en terre nigériane l’année 2019 mais, pour des raisons logistiques, a-t-elle expliqué, le rendez-vous n’a pas eu lieu. La diplomate nigériane a soutenu que les deux pays œuvreront pour que cette session se tienne au cours de l’année 2020. Un protocole d’accord est prévu pour être signé à l’issue des travaux de la commission, foi de Mme Ahmed.

La coopération avec le Burkina Faso couvre les domaines de la défense, la lutte contre le terrorisme, le trafic d’êtres humains et pour les échanges commerciaux.

Beyon Romain NEBIE

nbeyonromain@yahoo.fr