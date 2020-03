Présent pour le lancement des travaux de réhabilitation de la route Ouagadougou- Kongoussi, le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré a rendu visite le mardi 3 mars 2020 aux déplacés du camp de Lioudougou de Kongoussi.

Ayant fui leurs localités respectives à cause de l’insécurité qui sévit, environ 4000 personnes ont trouvé refuge dans le camp de déplacés de Lioudougou, un quartier de Kongoussi, situé à la sortie de la ville sur l’axe Kongoussi-Ouagadougou. Ces personnes vivent désormais de la solidarité de la population. Pour leur manifester le soutien du gouvernement, le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, présent pour le lancement des travaux de réhabilitation de la route Ouagadougou-Kongoussi, a rendu visite ce 3 mars 2020 à ces déplacés. « Je suis venu les féliciter pour leur courage et leur apporter un message d’espoir car la situation que nous connaissons, nous est plus ou moins imposé. L’important est que les déplacés sachent que le gouvernement est conscient de la nécessité de leur apporter un soutien » a laissé entendre le chef du gouvernement à l’endroit de ces personnes. Pour lui, c’est l’espoir qui fait vivre et le gouvernement prend des mesures pour qu’un jour, elles puissent retrouver leurs différentes localités. « Nous travaillons à cela » a-t-il déclaré. Il a, par ailleurs, invité tous les burkinabè à un élan de solidarité. « Que cette valeur ne fasse pas défaut. Surtout les populations de Kongoussi qui les accueillent, ont la responsabilité de les accompagner au quotidien. Ce n’est que par la cohésion sociale et le vivre ensemble que nous pourrons reconquérir les zones qui sont aujourd’hui en difficulté » a-t-il soutenu. Les déplacés, eux, ont saisi cette occasion pour égrener quelques doléances notamment celles de l’accès aux soins, à l’alimentation, à la sécurisation du site et à l’insuffisance des tentes. Et le Premier ministre de répondre que le gouvernement va travailler progressivement pour y remédier. L’hôte du jour est venu les mains chargées car il a remis des tonnes de vivres de maïs aux déplacés.

Fleur BIRBA