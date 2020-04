Covid-19 : Le CPO renforce la lutte à Dassasgho

Le Centre photographique de Ouagadougou (CPO), dirigé par le photographe Warren Saré, s’est joint au mouvement contre le covid-19 à travers une journée de sensibilisation à Dassasgho, un quartier situé à l’Est de Ouagadougou.

Collage de 140 affiches sur les mesures barrières devant des habitations, distribution de gel hydro alcoolique, visite de domiciles pour exhorter les habitants à respecter les consignes sanitaires, distribution de 150 t-shirts sont, entre autres, les actions qui ont été menées par le Centre photographique de Ouagadougou(CPO) pour stopper le coronavirus. A Dassasgho,le directeur du CPO, Warren Saré, et une trentaine de jeunes ont sillonné, le dimanche 12 avril 2020, les rues de ce quartier, situé à l’Est de la capitale burkinabè, pour expliquer mesures barrières contre le covid-19.Une semaine plus tard, soit le dimanche 19 avril 2020, ils ont étendu leur journée de sensibilisation aux usagers du boulevard Charles-de-Gaulle. Ce jour-là, l’accent a été également mis sur les mesures barrières et la désinfection des mains des motocyclistes et des automobilistes. Selon le directeur du CPO, Warren Saré, le centre et des jeunes du quartier Dassasgho ont, à travers ces activités, voulu contribuer à la lutte contre cette pandémie. Créé à Dassasgho, le CPO vise à professionnaliser la photographie à travers la formation, l’encadrement, la mutualisation des savoirs et des expériences, la consolidation de liens d’un collectif de photographes en Afrique de l’Ouest.

Achille Zigani