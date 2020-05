COVID-19 : des hôteliers refusent de recevoir des malades

Dans un contexte où l’élan de solidarité nationale et internationale est au rendez-vous dans la prise en charge des malades du COVID-19, Kantigui a été interloqué d’apprendre que certains hôteliers ne se montrent pas coopératifs. En effet, il lui est revenu que suite à une demande express des autorités, ces propriétaires refusent de céder leurs établissements pour la prise en charge des malades. Alors que certains hôtels n’ont quasiment plus de clients, du fait de la maladie, Kantigui se demande ce qui justifie ce niet catégorique. S’il leur reconnaît ce droit parce que s’agissant de propriétés privées, Kantigui estime que la nation devrait pouvoir compter sur chacun de ses fils pour faire face à la pandémie.

Royaume du Gulmu: des tractations pour « confirmer » Midiediba

Kantigui constate avec regret les dissensions qui entourent la succession du 31e roi du Gulmu, après le décès du Koupiendeli en août 2019. En effet, deux têtes se « cognent » pour savoir qui portera le chapeau du 32e chef qui flotte dans l’air, pour paraphraser un artiste bien connu du pays. Le premier prétendant, Midiediba Thiombiano, opérateur économique et membre de la Chambre de commerce de l’Est, est celui qui a été désigné le 7 mai 2020 par le collège commis à la tâche. Le second, Tiguié Mohamed Thiombiano, ancien footballeur et 1er adjoint au maire de Fada, s’est autoproclamé le 10 mai. Kantigui a appris que des tractations ont été engagées pour désamorcer cette crise naissante, la désignation de Midiediba Thiombiano n’ayant pas rencontré l’assentiment de deux familles (Bantchandé et Simandari). Ainsi, les autres familles princières du Gulmu se sont réunies chez le doyen. Ce dernier a signifié à tous que « conformément à la tradition, une fois que le nouveau chef est désigné, tous les autres candidats ont l’obligation de lui faire allégeance en guise de respect de la décision du collège ». Dans le procès-verbal de réunion dont Kantigui a obtenu copie, le doyen des familles estime que cette contestation n’a que pour but de discréditer les notables et créer des troubles. Le processus étant toujours en cours, Kantigui invite les uns et les autres à faire preuve de sagesse, de maîtrise de soi et de responsabilité afin de préserver la paix et l’harmonie au sein du royaume.

Mana n’enregistre plus de cas COVID-19

Kantigui se souvient que la mine d’or de Mana (SEMAFO) dans le département de Bagassi (province des Balé) avait enregistré deux cas confirmés de coronavirus. Cette situation avait même valu la mise en quarantaine de la ville de Boromo conformément aux mesures gouvernementales de lutte contre la maladie. Aux dernières nouvelles, les deux malades de la mine auraient recouvré la santé à la date du 1er mai dernier. Pour maintenir ce cap, Kantigui invite les responsables de la société minière et le personnel à ne pas dormir sur leurs lauriers, mais plutôt à observer avec discipline et responsabilité, les gestes barrières et les mesures sanitaires.

Des agents de santé refoulés par un cas contact

Lors d’un passage à Ziniaré, Kantigui a ouï dire que l’Equipe d’intervention rapide (EIR) de Ziniaré, dans la lutte contre le COVID-19, a des difficultés avec une famille contact à Nagréongo. Selon la source de Kantigui, une dame dont le mari serait décédé refuse la visite de l’EIR qui voudrait lui donner la conduite à tenir. Les faits remontent à une dizaine de jours où le mari de la dame avait été admis au CMA de Ziniaré pour des problèmes respiratoires. Au regard de son état et des symptômes, l’équipe médicale avait fait un prélèvement sur le malade qui souffrait aussi du diabète, avant de le référer à l’hôpital Yalgado- Ouédraogo de Ouagadougou. Après moult tractations avec la famille, le malade avait été effectivement conduit à l’hôpital Yalgado-Ouédraogo qui, à son tour, l’a référé à Tengandogo. Le malade y a rendu l’âme et quelque temps après, l’EIR de Ziniaré avait été informée que le résultat de son examen était positif au COVID-19. Selon l’informateur de Kantigui, cette situation a révolté les parents du défunt qui ont refoulé l’EIR de Ziniaré dans le suivi des cas contacts à Nagréongo. Informé, le haut-commissaire de la province aurait instruit le maire et le préfet d’accompagner l’équipe médicale dans la famille. Autorités locales et membres de l’EIR auraient été purement et simplement refoulés avec des propos injurieux. Avec de tel comportement, Kantigui se demande comment on pourra rompre la chaîne de transmission de la pandémie.

Le Premier ministre en quête de sécurité juridique

Depuis quelque temps, plusieurs décisions du gouvernement font l’objet de recours en justice de la part de citoyens, entraînant par moments l’annulation ou la suspension de ces actes. En arpentant les couloirs d’un département ministériel, Kantigui a intercepté une note de la Primature portant sur la nécessité d’assurer la « sécurité juridique » des actes du gouvernement. Dans ladite note, il ressort que l’élargissement des libertés démocratiques et l’indépendance réelle de la justice incitent les Burkinabè à exercer des recours en justice contre les actes de l’exécutif. « S’il faut se réjouir de cette hausse de la judiciarisation des rapports, il est déplorable de constater que, plus souvent, les décisions du gouvernement et organismes publics sont annulées ou suspendues par décision de justice », a regretté le chef du gouvernement. Kantigui constate que pour se prémunir contre de telles « déconvenues », le Premier ministre invite désormais les ministres à requérir les avis de leurs services juridiques et à solliciter, « si besoin », des avis techniques complémentaires auprès de l’Agence judiciaire de l’Etat, avant toute prise de décision. Quant aux décisions du Conseil des ministres, un avis motivé du ministre de la Justice sera émis « obligatoirement », sur leur régularité juridique, a pu lire Kantigui.

Bittou : plusieurs écoles décoiffées par le vent

Kantigui s’inquiète de plus en plus de la reprise des cours qui tarde à voir le jour au Burkina Faso. Cette situation est encore plus préoccupante à Bittou, selon les informations qui proviennent de cette ville frontalière. En effet, la semaine dernière, un vent violent a sérieusement endommagé des infrastructures scolaires. La plupart des établissements touchés ont vu leurs toits décoiffés, a signifié la source de Kantigui qui précise qu’à titre d’exemple, le toit de l’école du secteur 5 aurait été totalement emporté. Plusieurs autres écoles, dont le lycée département et celui de la commune, ne seront pas opérationnelles à la reprise des classes, a ajouté la source avant de conclure que « la situation est très alarmante ». Kantigui espère qu’une solution palliative sera vite trouvée par la direction provinciale de l’enseignement du Boulgou qui a déjà effectué une sortie de terrain pour constater l’étendue des dégâts.

Du matériel anti COVID-19 pour le Nayala

C’est avec joie que Kantigui a appris que les anciens élèves du Lycée de Toma ont lancé un appel à contribution élargi à tous les filles et fils du Nayala, en vue de doter non seulement les sept établissements d’enseignement de la province en dispositifs de lave-mains, mais également le district sanitaire en matériel de protection. Suivant de près ce projet innovant, Kantigui a été informé que le comité a pu collecter plus de 3,5 millions F CFA. Il est également revenu à Kantigui que cette somme a été utilisée pour l’achat de 96 dispositifs de lave-mains, de savon et de gel hydro- alcoolique. Pour parer au plus urgent, le comité envisagerait de remettre les différents dons, le samedi 16 mai 2020 à Toma, sous la présidence du haut-commissaire du Nayala, Mariama Konaté, par ailleurs présidente du comité provincial de gestion des épidémies.

