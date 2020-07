Lutte contre la cybercriminalité : La CIL donne des équipements numériques à la Brigade centrale

La Commission de l’Information et des Libertés a donné le vendredi 3 juillet 2020 des équipements numériques à la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Un don qui consiste au renforcement de la lutte contre la cybercriminalité au Burkina.

Pour lutter contre la cybercriminalité au Burkina, la Commission de l’Information et des Libertés a offert des équipements numériques à la brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC). Un don qui va permettre d’améliorer les investigations de la lutte contre la cybercriminalité. En effet, c’est le représentant du ministère de la Sécurité, Conseiller technique, Bienvenue Bado qui a reçu le matériel.

La présidente de la Commission d’Information et des Libertés (CIL), Mme Margueritte Ouédraogo/ Bonané a déclaré que la solidarité entre la CIL et le ministère de la sécurité leur a permis d’acquérir des outils de contrôle et d’investigation pour la mise en œuvre de leur mission. Elle a également ajouté que c’est à travers un plaidoyer auprès de l’Autorité de Régulation des Communications Electronique et des Postes (ARCEP) que la CIL a obtenu l’acquisition des outils d’investigations pour une grande efficacité dans la gestion des plaintes qu’elle reçoit. « Ces outils acquis avec l’appui de l’ARCEP, nous les partageons volontiers avec votre département investi des attributs de police judiciaire pour nous appuyer dans notre mission de protection des données de nos concitoyens notamment par une meilleure gestion des plaintes qui nécessite l’intervention d’officiers de la police judiciaire », a exprimé Mme Ouédraogo.

Elle a également précisé que la CIL est en partenariat avec le Ministère de la sécurité depuis 2016. « Dans le cadre de ce partenariat nous avons des missions conjointes notamment la gestion de plaintes des personnes victimes de cybercriminalité » a ajouté la présidente de la CIL.

Quant au commandant de la Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité, M. Bantida Samire Yoni, il a exprimé sa joie pour ces matériels performants qui contribueront à relever le challenge qui leur ait confié.

Jean Philippe SAWADOGO (Stagiaire)