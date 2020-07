COVID-19 au Burkina Faso: 02 nouveaux cas confirmés

A la date du 06 juillet 2020, la situation de la maladie à Coronavirus au Burkina Faso se présente comme suit :

309 échantillons analysés, répartis en :

– 188 tests de dépistage volontaire ;

– 76 tests de voyageurs ;

– 15 tests personnes vulnérables ;

– 11 tests d’agents de santé ;

– 06 tests de personnes contacts ;

– 05 tests de cas suspects ;

– 08 tests de contrôles ;

Nombre de nouveaux cas confirmés : 02 dont 01 cas importé et 01 à transmission communautaire (Sindou) ;

Nombre de guérisons : 01, portant à 862 le total des guérisons ;

Nombre de décès : 00, total des décès 53 ;

Nombre de cas actifs : 90 ;

Nombre de cas confirmés depuis le 09 mars 2020 : 1005 dont 351 femmes et 654 hommes.

Le gouvernement remercie tous les acteurs pour leur engagement et leur détermination dans la lutte contre la COVID-19.

Communiqué SIG